ШІ може ускладнити виявлення шахрайства - співзасновник Apple

Співзасновник Apple Стів Возняк застеріг, що при використанні штучного інтелекту нечесними гравцями в світі ускладниться виявлення шахрайства та дезінформації. Про це повідомило видання The Guardian.

Стів Возняк, який разом зі Стівом Джобсом заснував Apple і винайшов перший комп’ютер компанії, заявив, що використання штучного інтелекту має бути чітко позначеним і закликав до регулювання сектора.

"ШІ настільки розумний, що відкритий для поганих гравців, тих, хто хоче обдурити вас щодо того, ким вони є", - попередив Стів Возняк.

Зокрема, підприємець із Кремнієвої долини був серед понад понад 1000 експертів зі штучного інтелекту і менеджерів галузі, які 4 березня підписали лист із закликом до шестимісячної паузи в розробці потужних систем штучного інтелекту. Адже ті створюють серйозні ризики для людства.

Згодом одна з американських адвокаційних груп звернулася до Федеральної торгової комісії США (FTC) з проханням зупинити випуск нових комерційних версій системи штучного інтелекту GPT-4.

Возняк не вірить, що штучний інтелект замінить людей, оскільки йому бракує емоцій, але попередив, що він зробить зловмисників більш переконливими, оскільки такі програми, як ChatGPT, можуть створювати текст, який звучить настільки розумно.

Він закликав регулятори притягнути до відповідальності великі технологічні фірми, які “відчувають, що з їхніх рук може зійти будь-що”.

Зазначимо, в Європейському Союзі мають намір запровадити нові правила для компаній, які розробляють генеративні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT. Їх змусять розкривати інформацію про використання будь-якого захищеного авторським правом матеріалу, відповідно до європейського законодавства.