Маск та ще понад тисяча людей закликають призупинити навчання передового штучного інтелекту: що пропонують

Американський бізнесмен Ілон Маск і ще понад 1000 людей, серед яких експерти зі штучного інтелекту та менеджери галузі, закликають запровадити шестимісячну паузу в роботі над системами ШІ, які потужніші за нещодавно запущену GPT-4. Про це повідомляє Reuters.

У листі, який опублікувала організація Future of Life, пропонується призупинити розробку передового штучного інтелекту, доки спільні протоколи безпеки для таких проєктів не будуть створені, реалізовані та перевірені незалежними експертами.

"Потужні системи штучного інтелекту слід розробляти лише тоді, коли ми будемо впевнені, що їхній ефект буде позитивним, а ризики – керованими", – зазначається в пропозиції.

Автори листа також указують на існування ризиків для суспільства та цивілізації з боку систем штучного інтелекту, маючи на увазі можливі економічні та політичні потрясіння. У звʼязку з цим розробників закликають співпрацювати з політиками та регуляторними органами.

Організація Future of Life в основному фінансується Фондом Маска, а також лондонською групою Founders Pledge і фондом Silicon Valley Community Foundation.

Як зауважує Reuters, етичні й правові занепокоєння щодо штучного інтелекту має й Європол. Нещодавно орган ЄС попередив про потенційне зловживання системою для спроб фішингу, дезінформації та кіберзлочинності.

А уряд Великої Британії оприлюднив пропозиції щодо нормативної бази для штучного інтелекту. Підхід передбачає розподіл відповідальності за управління штучним інтелектом між регуляторами у сферах прав людини, охорони здоров’я, а також безпеки та конкуренції замість створення нового органу, присвяченого цій технології.

Нагадаємо, нещодавно компанія OpenAI офіційно представила нову версію мовної моделі з генеративним штучним інтелектом – GPT-4. Система здатна генерувати, редагувати і виконувати творчі запити користувачів, зокрема, складати пісні, писати сценарії чи навіть вивчити стиль написання користувача. Крім того, модель здатна приймати зображення як вхідні дані.