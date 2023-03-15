Google хоче навчити штучний інтелект діагностувати і лікувати рак

Компанія Google оголосила про розробку штучного інтелекту (ШІ) для ультразвукової діагностики та лікування раку. Передбачається, що він зможе виявляти рак молочної залози та визначати термін вагітності у майбутніх матерів.

Про це заявили під час щорічного медичного заходу The Check Up, - повідомляє Engadget.

Щоб втілити такий задум, Google співпрацює з кенійською некомерційною організацією Jacaranda Health для дослідження ультразвукового лікування матерів і немовлят на основі ШІ у державних лікарнях.

Крім того, компанія співпрацює з меморіальною лікарнею Chang Gung на Тайвані, щоб дослідити здатність штучного інтелекту виявляти рак молочної залози за допомогою ультразвуку. У Google вважають, що це може стати альтернативою мамографії, яка майже недоступна для регіонів з низьким рівнем ресурсів.

Компанія також співпрацює з американською Mayo Clinic, щоб дослідити роль штучного інтелекту у плануванні радіотерапії для лікування раку.

Загалом у Google сподіваються, що штучний інтелект допоможе у сфері медицини тим країнам, де бракує кваліфікованих спеціалістів.

Однак очікувати, що ШІ замінить реального лікаря найближчим часом не варто. Google попереджає, що технологія ще не готова до роботи у реальних умовах. Бот має певні прогалини, які виявили під час відповідей на медичні запитання. Це стосується точності, медичного консенсусу, міркування та упередженості.

Нагадаємо, на початку лютого у Google Alphabet Inc заявили, що запустять службу чат-ботів і більше штучного інтелекту для своєї пошукової системи, а також для розробників. Компанія відкриває розмовний сервіс ШІ під назвою Bard, щоб перевірити користувачів на зворотний зв’язок, після чого найближчими тижнями відбудеться публічний випуск.