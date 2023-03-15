Google хочет научить искусственный интеллект диагностировать и лечить рак

Компания Google объявила о разработке искусственного интеллекта (ИИ) для ультразвуковой диагностики и лечения рака. Предполагается, что он сможет выявлять рак молочной железы и определять срок беременности у будущих матерей.

Об этом заявили во время ежегодного медицинского мероприятия The Check Up, - сообщает Engadget.

Чтобы воплотить такой замысел, Google сотрудничает с некоммерческой кенийской организацией Jacaranda Health для исследования ультразвукового лечения матерей и младенцев на основе ИИ в государственных больницах.

Кроме того, компания сотрудничает с мемориальной больницей Chang Gung на Тайване, чтобы исследовать способность искусственного интеллекта обнаруживать рак молочной железы с помощью ультразвука. Google считает, что это может стать альтернативой маммографии, которая почти недоступна для регионов с низким уровнем ресурсов.

Компания также сотрудничает с американской Mayo Clinic, чтобы исследовать роль искусственного интеллекта в планировании радиотерапии для лечения рака.

В общем, в Google надеются, что искусственный интеллект поможет в сфере медицины тем странам, где не хватает квалифицированных специалистов.

Однако ожидать, что ИИ заменит реального врача в ближайшее время не стоит. Google предупреждает, что технология еще не готова к работе в реальных условиях. У бота есть определенные пробелы, которые обнаружили во время ответов на медицинские вопросы. Это касается точности, медицинского консенсуса, аргументации и предвзятости.

Напомним, в начале февраля в Google Alphabet Inc заявили, что запустят службу чат-ботов и больше искусственного интеллекта для своей поисковой системы, а также для разработчиков. Компания открывает разговорный сервис ИИ под названием Bard, чтобы проверить пользователей на обратную связь, после чего в ближайшие недели состоится публичный выпуск.