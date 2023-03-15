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Google хочет научить искусственный интеллект диагностировать и лечить рак
Компания Google объявила о разработке искусственного интеллекта (ИИ) для ультразвуковой диагностики и лечения рака. Предполагается, что он сможет выявлять рак молочной железы и определять срок беременности у будущих матерей.
Об этом заявили во время ежегодного медицинского мероприятия The Check Up, - сообщает Engadget.
Чтобы воплотить такой замысел, Google сотрудничает с некоммерческой кенийской организацией Jacaranda Health для исследования ультразвукового лечения матерей и младенцев на основе ИИ в государственных больницах.
Кроме того, компания сотрудничает с мемориальной больницей Chang Gung на Тайване, чтобы исследовать способность искусственного интеллекта обнаруживать рак молочной железы с помощью ультразвука. Google считает, что это может стать альтернативой маммографии, которая почти недоступна для регионов с низким уровнем ресурсов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Компания также сотрудничает с американской Mayo Clinic, чтобы исследовать роль искусственного интеллекта в планировании радиотерапии для лечения рака.
В общем, в Google надеются, что искусственный интеллект поможет в сфере медицины тем странам, где не хватает квалифицированных специалистов.
Однако ожидать, что ИИ заменит реального врача в ближайшее время не стоит. Google предупреждает, что технология еще не готова к работе в реальных условиях. У бота есть определенные пробелы, которые обнаружили во время ответов на медицинские вопросы. Это касается точности, медицинского консенсуса, аргументации и предвзятости.
Напомним, в начале февраля в Google Alphabet Inc заявили, что запустят службу чат-ботов и больше искусственного интеллекта для своей поисковой системы, а также для разработчиков. Компания открывает разговорный сервис ИИ под названием Bard, чтобы проверить пользователей на обратную связь, после чего в ближайшие недели состоится публичный выпуск.