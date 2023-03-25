Суперечка за штучний інтелект. Microsoft погрожує конкурентам обмеженням даних свого пошуковика, – Bloomberg

Microsoft пригрозила припинити доступ до своїх даних інтернет-пошуку, які вона надає іншим системам, якщо вони не перестануть використовувати цю інформацію для створення власних продуктів зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що дані пошуковика Microsoft Bing ліцензовано використовують, зокрема, Yahoo та DuckDuckGo.

Деякі порівняно маленькі пошукові системи застосовують Bing для видачі частини інформації, адже індексація всієї мережі коштує дорого – для цього потрібні сервери для зберігання даних і постійне сканування інтернету. І було б так само складно і дорого зібрати ці дані для пошукового чатбота.

Однак низка компаній, які користуються інформацією системи Microsoft, також представили ботів, які метою яких є поєднання розмовних навичок штучного інтелекту з інформацією, яку надає звичайний пошуковик.

За даними джерел Bloomberg, Microsoft повідомила щонайменше двом клієнтам, що використання Bing для передачі інструментів штучного інтелекту порушує умови контракту, тому дію ліцензій може бути припинено.

Журналісти зауважують, що якщо Microsoft застосує до когось такі заходи, пошуковим системам буде важко знайти альтернативу. Справа в тому, що Microsoft і Google – це єдині компанії, які індексують весь інтернет. Остання обмежила використання своїх даних, тому багато менших пошуковиків використовують Bing.

Нагадаємо, що в січні Microsoft підтвердила інформацію про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, яка розробляє чатбот ChatGPT. Він став популярним завдяки детальності та ясності відповідей, здатності виконувати різноманітні запити.

У лютому компанія Microsoft представила оновлену версію своєї пошукової системи Bing, додавши до нього чат зі штучним інтелектом. Після цього відвідування Bing зросли, що допомогло йому краще конкурувати з Google.