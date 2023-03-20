Microsoft планує запустити новий магазин додатків на iPhone та Android

У компанії Microsoft наступного року готуються запустити новий магазин додатків для ігор на iPhone та Android-смартфонах, якщо таке придбання Activision Blizzard за $75 млрд буде схвалено регулювальними органами.

Нові правила, які вимагають від Apple і Google відкрити свої мобільні платформи для магазинів додатків, мають набути чинності з березня 2024 року, повідомляє Сrast.

"Ми хочемо мати можливість пропонувати контент від нас і наших сторонніх партнерів на будь-якому екрані. Сьогодні ми не можемо зробити це на мобільних пристроях, але ми хочемо побудувати світ, який, у якому, ми думаємо ці пристрої будуть відкриті", — сказав Філ Спенсер, виконавчий директор Microsoft Gaming.

Microsoft бореться з регуляторними органами в США, Європі та Великій Британії, які висловлюють занепокоєння щодо потенційного впливу на конкуренцію власника консолі Xbox, який купує розробника Call of Duty, однієї з найпопулярніших ігор у світі. Виробник PlayStation Sony був гучним противником угоди.

Зазначається, що ЄС, можливо, будуть вимагати від Apple і Google змінити правила, які регулюють розповсюдження програм на пристроях iPhone і Android. Однак великі технологічні компанії можуть оскаржити це рішення і відкласти його виконання.

Оскільки передбачити, коли Microsoft зможе запустити свій магазин доволі важко, для компанії буде простіше адаптувати свої програми Xbox і Game Pass для продажу ігор і підписок на мобільних пристроях. Нинішня відсутність у Microsoft мобільних ігор є явною дірою в наших можливостях, яку Activision Blizzard має заповнити.

У самій компанії стверджують, що правила Apple App Store обмежують її можливості пропонувати хмарні ігри через одну програму, яка працює на iPhone, змушуючи користувачів отримувати доступ до служби через веб-браузер, що призводить до зниження продуктивності.

Напередодні Microsoft повідомила, що розширює доступ до чат-боту з штучним інтелектом ChatGPT. Інтерес громадськості до OpenAI зріс саме після випуску в листопаді ChatGPT — текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп’ютерний код за командою.

Пізніше чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT інтегрували в Microsoft Azure OpenAI, що дозволить розробникам та компаніям використовувати ШІ у багатьох інших програмах і службах, які можна пов'язати з хмарним сервісом.