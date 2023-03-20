Microsoft планирует запустить новый магазин приложений на iPhone и Android

В компании Microsoft в следующем году готовятся запустить новый магазин приложений для игр на iPhone и Android-смартфонах, если ее приобретение Activision Blizzard за $75 млрд будет одобрено регулирующими органами.

Новые правила, требующие от Apple и Google открыть свои мобильные платформы для магазинов приложений, должны вступить в силу с марта 2024, сообщает Сrast.

"Мы хотим иметь возможность предлагать контент от нас и наших сторонних партнеров на любом экране. Сегодня мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить мир, в котором мы думаем эти устройства будут открыты", — сказал он. Фил Спенсер, исполнительный директор Microsoft Gaming.

Microsoft борется с регуляторными органами в США, Европе и Великобритании, которые выражают обеспокоенность потенциальным влиянием на конкуренцию владельца консоли Xbox, покупающего разработчика Call of Duty, одной из самых популярных игр в мире. Производитель PlayStation Sony был громким противником сделки.

Отмечается, что ЕС, возможно, потребует от Apple и Google изменить правила, регулирующие распространение приложений на устройствах iPhone и Android. Однако крупные технологические компании могут оспорить это решение и отложить его исполнение.

Поскольку предсказать, когда Microsoft сможет запустить свой магазин довольно тяжело, для компании будет проще адаптировать свои программы Xbox и Game Pass для продажи игр и подписок на мобильных устройствах. Нынешнее отсутствие у Microsoft мобильных игр является явной дырой в наших возможностях, которую Activision Blizzard должно восполнить.

В самой компании утверждают, что правила Apple App Store ограничивают ее возможности предлагать облачные игры через одну программу, работающую на iPhone, заставляя пользователей получать доступ к службе через веб-браузер, что приводит к снижению производительности.

Накануне Microsoft сообщила, что расширяет доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Интерес общественности к OpenAI возрос именно после выпуска в ноябре ChatGPT — текстового чат-бота, который может писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

Позже чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT интегрирован в Microsoft Azure OpenAI, что позволит разработчикам и компаниям использовать ИИ во многих других приложениях и службах, которые можно связать с облачным сервисом.