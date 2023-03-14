- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Стало известно, какими смартфонами пользуются украинцы – данные Rakuten Viber
Большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет.
Об этом сообщает пресс-служба компании Rakuten Viber.
Согласно статистике, полученной благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber, в феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году – 16%.
Топ брендов смартфонов, самых популярных среди украинцев (февраль 2023)Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
- OPPO
- ZTE
- POCO
- Tecno
- Realme
Отмечается, что по сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, первая пятерка брендов осталась неизменной. В 2023 году во вторую пятерку попал Realme, оставив позади Lenovo (9 позиция в 2021 году).
Топ самых популярных моделей смартфонов (февраль 2023)
- Redmi 9A
- iPhone 11
- Redmi 9C
- Redmi 9
- Redmi Note 9
- Redmi Note 7
- iPhone 7
- Redmi Note 8 Pro
- iPhone XR
- Redmi 7A
При этом, по сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, Redmi 9A поднялся на 5 строчек и занял первое место, сдвинув Redmi Note 7 вниз.
Среди продуктов Apple самым популярным остается iPhone 11. iPhone 7 потерял пять строк, а iPhone XR вошел в десятку.
Ранее государственное предприятие "Информационные судебные системы" выпустило обновленную версию программного обеспечения автоматизированной системы документооборота суда, предусматривающую введение дополнительного канала электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса. Так, с 15 февраля в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber.
Источник фото: Depositphotos