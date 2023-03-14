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Категория
IT и Телеком
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Стало известно, какими смартфонами пользуются украинцы – данные Rakuten Viber

Стало известно, какими смартфонами пользуются украинцы – данные Rakuten Viber
Фото: Depositphotos

Большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет.

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Об этом сообщает пресс-служба компании Rakuten Viber.

Согласно статистике, полученной благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber, в феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году – 16%.

Топ брендов смартфонов, самых популярных среди украинцев (февраль 2023)

  1. Samsung
  2. Redmi
  3. Apple
  4. Xiaomi
  5. Huawei
  6. OPPO
  7. ZTE
  8. POCO
  9. Tecno
  10. Realme

Отмечается, что по сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, первая пятерка брендов осталась неизменной. В 2023 году во вторую пятерку попал Realme, оставив позади Lenovo (9 позиция в 2021 году).

Фото 2 — Стало известно, какими смартфонами пользуются украинцы – данные Rakuten Viber

Топ самых популярных моделей смартфонов (февраль 2023)

  1. Redmi 9A
  2. iPhone 11
  3. Redmi 9C
  4. Redmi 9
  5. Redmi Note 9
  6. Redmi Note 7
  7. iPhone 7
  8. Redmi Note 8 Pro
  9. iPhone XR
  10. Redmi 7A

При этом, по сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, Redmi 9A поднялся на 5 строчек и занял первое место, сдвинув Redmi Note 7 вниз.

Среди продуктов Apple самым популярным остается iPhone 11. iPhone 7 потерял пять строк, а iPhone XR вошел в десятку.

Ранее государственное предприятие "Информационные судебные системы" выпустило обновленную версию программного обеспечения автоматизированной системы документооборота суда, предусматривающую введение дополнительного канала электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса. Так, с 15 февраля в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко