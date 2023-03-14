Стало известно, какими смартфонами пользуются украинцы – данные Rakuten Viber

Большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет.

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Об этом сообщает пресс-служба компании Rakuten Viber.

Согласно статистике, полученной благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber, в феврале 2023 года пользователей iOS уже 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году – 16%.

Топ брендов смартфонов, самых популярных среди украинцев (февраль 2023)

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei OPPO ZTE POCO Tecno Realme

Отмечается, что по сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, первая пятерка брендов осталась неизменной. В 2023 году во вторую пятерку попал Realme, оставив позади Lenovo (9 позиция в 2021 году).

Топ самых популярных моделей смартфонов (февраль 2023)

Redmi 9A iPhone 11 Redmi 9C Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 7 iPhone 7 Redmi Note 8 Pro iPhone XR Redmi 7A

При этом, по сравнению с предыдущими данными Rakuten Viber от 2021 года, Redmi 9A поднялся на 5 строчек и занял первое место, сдвинув Redmi Note 7 вниз.

Среди продуктов Apple самым популярным остается iPhone 11. iPhone 7 потерял пять строк, а iPhone XR вошел в десятку.

Ранее государственное предприятие "Информационные судебные системы" выпустило обновленную версию программного обеспечения автоматизированной системы документооборота суда, предусматривающую введение дополнительного канала электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса. Так, с 15 февраля в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber.

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