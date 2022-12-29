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Категория
Общество
Дата публикации

Найти ближайший "Пункт несокрушимости" теперь можно в Viber: как это сделать

Найти ближайший "Пункт несокрушимости" теперь можно в Viber: как это сделать

В рамках развития информационной инфраструктуры для "Пунктов несокрушимости" заработал еще один чат-бот в Viber, где можно узнать, где находится ближайший пункт.

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Об этом 29 декабря сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Достаточно в поиске этого мессенджера набрать Пункт несокрушимости и найдете чат-бот. Делаем все возможное, чтобы граждане могли легко и комфортно находить ближайшие пункты к своему жилью", - отметил Тимошенко.

Как найти "Пункт несокрушимости" через Viber

Сначала нужно в поиске ввести "Пункт несокрушимости", после чего выбрать первый чат. Перейдя в диалог, нажмите "Старт".

Фото 2 — Найти ближайший "Пункт несокрушимости" теперь можно в Viber: как это сделать

Далее можно выбрать, что нужно найти. В частности, есть возможность также найти ближайший "Пункт несокрушимости", созданный бизнесом.

Фото 3 — Найти ближайший "Пункт несокрушимости" теперь можно в Viber: как это сделать

После этого нужно дать команду "Поиск" и указать свою геолокацию.

Фото 4 — Найти ближайший "Пункт несокрушимости" теперь можно в Viber: как это сделать

Чат-бот быстро укажет пользователю адрес пункта, график работы и т.д.

Фото 5 — Найти ближайший "Пункт несокрушимости" теперь можно в Viber: как это сделать

Кроме этого, информацию о ближайших "Пунктах несокрушимости" можно найти на сайте, а также в чат-боте в Telegram. С информацией, где в Киеве находятся пункты обогрева, можно ознакомиться на карте.

Автор:
Вита Молодан