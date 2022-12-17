Кабмин распорядился унифицировать работу "пунктов несокрушимости" по всей Украине

Кабинет министров на внеочередном заседании 17 декабря утвердил порядок организации и функционирования "пунктов несокрушимости", определив их виды, комплектацию и алгоритм развертывания. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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"Работа пунктов несокрушимости во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей на время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры. В настоящее время уже функционирует более 5 тысяч "пунктов несокрушимости". Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль.

В частности, "пункты несокрушимости" будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые будут развернуты на базе палатки или транспортного средства. Их количество будет определяться центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины. "Пункты несокрушимости" будут работать в круглосуточном режиме.

Определено, что каждый в обязательном порядке должен быть снабжен генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и так далее); средствами доступа в интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены и туалетами.

К работе в пунктах несокрушимости смогут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры. Каждый пункт должна охранять полиция, добровольцы или служба охраны.

На заседании Кабмин также принял протокольное поручение главам местных администраций и руководителям центральных органов исполнительной власти, задействованным в организации "пунктов несокрушимости", обеспечить соответствие обустроенных и новых пунктов требованиям принятого постановления.

Кроме того, вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет координировать работу пунктов и контролировать их соответствие определенным критериям.

Напомним также, что недавно был запущен чат-бот в Telegram, помогающий найти "пункты несокрушимости", в частности те, где есть интернет, по названию населенного пункта и улице.