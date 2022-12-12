Нацдепозитарий обустроил в Киеве бесплатный коворкинг для участников рынка

На базе офиса Национального депозитария Украины в Киеве обустроен "коворкинг устойчивости" для участников рынка капитала, которым можно воспользоваться при длительном отсутствии электроснабжения.

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Как сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, ставшая инициатором такого решения, локация оборудована генератором и будет работать с 10:00 до 17:00. Адрес НДУ: ул. Тропинина, 7-Г.

Клиенты Нацдепозитария бесплатно смогут зарядить гаджеты; получить доступ в интернет; воспользоваться принтером и провести онлайн- или офлайн-встречи и переговоры.

"Кроме того, в коворкинге есть достаточные запасы питьевой воды. Приглашаем коллег согреться, поработать и поддержать друг друга в это ответственное для страны время", - добавляют в Нацкомиссии.

Напомним, что для других граждан может пригодиться запущенный в Telegram чат-бот, который помогает найти "пункты несокрушимости", в том числе те, где есть интернет, по названию населенного пункта и улице.

Источник фото: ua.depositphotos.com