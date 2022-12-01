Вопреки обстрелам. Как обеспечить бесперебойную работу тем, кто работает онлайн – опыт EPAM

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Если во времена пандемии и локдаунов удаленные работники занимались удобной мебелью, цифровой инфраструктурой, балансом рабочего и личного времени, то теперь их вопросы касаются более базового уровня. Как обеспечить рабочее место всем необходимым и не зависеть так остро от последствий попаданий по объектам энергетической инфраструктуры? Своими наработками делятся специалисты ЕРАМ Украина, которые заранее позаботились о бесперебойной работе.

Работать и делать это эффективно – сейчас не только способ направить собственную энергию в конструктивное русло, но и возможность продемонстрировать миру и иностранным заказчикам выносливость и эффективность в любых обстоятельствах. Украинцы уже сделали это в первые недели полномасштабной войны, но новые вызовы нуждаются в новых усилиях и решениях.

Если вы хотите обеспечить стабильную удаленную работу из дома, то по состоянию на ноябрь 2022 должны побеспокоиться по меньшей мере о таких вещах:

- источник электроэнергии или заряда для гаджетов;

- стабильный и бесперебойный интернет;

– План Б.

Подробно о каждой из них говорят эксперты ЕРАМ Украина – Алексей Хорчев, старший менеджер, ЕРАМ Киев, Юрий Парфенюк, старший менеджер, ЕРАМ Львов, Дмитрий Штепура, руководитель проектов и программ, ЕРАМ Днепр, Артур Каминский, старший специалист по техническому обслуживанию, ЕРАМ Одесса.

Источник электроэнергии или заряда для гаджетов

Этот вопрос – едва ли не самый комплексный. Ведь существует достаточно много вариантов: от готовых решений "под ключ" на литий-ионных и железо-фосфатных батареях до самодельных приборов, создание которых обязательно требует технических знаний, определенных навыков и соблюдения правил безопасности.

Эксперты рекомендуют изначально определить для себя необходимый минимум, который должен работать даже при выключении электроэнергии. К примеру, это может быть источник света, ноутбук и Wi-Fi роутер. Планирование также касается и того, как долго может отсутствовать централизованное электроснабжение: ведь не проблема продержаться 3-4 часа. Сложнее, когда речь идет о нескольких днях подряд – именно такие оговорки после атаки 15 ноября озвучили украинские энергетики. Самый простой с технической точки зрения вариант – приобрести несколько мощных павербанков и зарядную станцию (например, EcoFlow, BanderaPower и др.). Есть обе опции? Тогда первую сможете оставить для смартфонов, а вторую – для ноутбука, Wi-Fi роутера, возможно, холодильника и электрического питания газового котла. Если включить все эти приборы, то зарядной станции на 800-1200 Вт должно хватить на несколько часов, но стоит экономить.

К примеру, вместо холодильника использовать балкон или двор частного дома, а котел нагревать примерно полчаса где-то до 80% и после этого выключать. Это позволит использовать заряд более бережно. Такой вариант подойдет людям, не имеющим навыков или опыта для разработки более сложного решения. Правда, доставки некоторых товаров нужно будет подождать, ведь на них – повышенный спрос. Также обязательно читайте инструкции или находите обучающие видео именно по вашей модели. Это залог безопасной работы.

Несколько более сложный вариант, уже нуждающийся в определенных знаниях, - создание источника бесперебойного питания из инвертора, изменяющего постоянный ток в 12 Вт на переменный в 220 Вт, стабилизатора, зарядного устройства и аккумулятора (оптимально – на 100 Ач). В данном варианте можно использовать автомобильный аккумулятор (но эксперты отмечают определенную опасность такого решения и рекомендуют выбирать гелевый). Если, несмотря на определенную опасность, решите остановиться на автомобильном, подумайте о дополнительном, такой же, который установлен в вашем автомобиле, чтобы менять их местами и "прикуривать" друг от друга. Тогда точно сможете завести автомобиль даже после зарядки других приборов. В частности, это актуально в холодный сезон.

Такого решения также может хватить на содержание твердотопливного или газового котла (если есть), холодильника, нескольких точек освещения, ноутбука и роутера. Важно: если подключаете устройства, имеющие двигатель, необходимо следить за правильностью выбранной синусоиды (она должна быть чистой). В то же время, если вы планируете заряжать только гаджеты (ноутбуки, смартфоны и т.д.), то стабилизатор вам не понадобится. Более рационально будет напрямую подключиться к аккумулятору с помощью автомобильных зарядных устройств с выходами USВ или Type-C. Следите за нормами безопасности: если выбираете стандартный автомобильный свинцово-кислотный аккумулятор, помните, что он должен стоять в месте с хорошим проветриванием, а процесс заряда должен проходить под контролем. Более безопасны гелевые и AGM-аккумуляторы.

Следует также рассмотреть создание нескольких уровней подготовки:

Уровень 1. Достаточно заряда техники и павербанков. Такой сценарий подойдет при выключении электроэнергии на несколько часов;

Уровень 2. Требуется зарядная станция или более мощный аккумулятор;

Уровень 3. Потребуется генератор и запас топлива для него. Благодаря такому оборудованию можно провести несколько дней без электроэнергии. Важно! Устанавливать его по нормам безопасности можно только в частном доме.

Украинский сегмент интернета сейчас имеет множество лайфхаков и советов по созданию павербанков и зарядных устройств самостоятельно. Но эксперты отмечают: это может быть очень рискованное решение, если у человека нет необходимых навыков и знаний. И советуют не подвергать опасности себя и родных, ведь неудачно собранный прибор может взорваться и нанести большой вред. Вообще, людям, для которых тема резервного питания жилья новая, эксперты рекомендуют выбирать павербанки и зарядные станции как более безопасные опции. Это самая безопасная опция, гораздо более надежная, чем пытаться собрать что-то самостоятельно. Так же следует очень осторожно относиться к зарядным станциям и павербанкам неизвестных брендов: они могут быть собраны без соблюдения необходимых требований к безопасности. Следите, чтобы прибор не был слишком горячим и не начал обдуваться.

Рассматривая вариант бензинового или дизельного генератора необходимо учесть, что его использование возможно в случае проживания в частном доме, ведь "побочные" эффекты в виде выхлопов и шума без сильных последствий для соседей. К тому же, есть модели генераторов с шумозащитным кожухом.

Устанавливать генератор в квартире эксперты не рекомендуют. Выхлопные газы, высокий уровень вибрации и шумозагрязнения делают его практически неприемлемым для многоэтажек. По-

первых, помещение, где установлен генератор, должно быть герметично изолировано от жилых комнат, чтобы помешать накоплению выхлопных газов и потенциальному отравлению жильцов. Во-вторых, отвод газов из помещения с помощью выхлопной трубы может повредить соседям. В-третьих, шум и вибрации от работающего генератора невозможно будет снизить, их будут ощущать жильцы квартир на верхних и нижних этажах. Именно поэтому для многоэтажек эксперты рекомендуют выбирать зарядные станции.

Неочевидные советы, которые могут пригодиться:

- новогодние диодные гирлянды на батарейках могут достаточно неплохо и долго освещать жилье;

- туристические газовые горелки при соблюдении правил безопасности и корректного использования могут помочь с приготовлением пищи;

- включенный энергосберегающий режим гаджетов поможет использовать заряд экономнее.

Стабильный и бесперебойный интернет

Если вы работаете удаленно, то возможность быть на связи и выполнять задачи вовремя является базовой потребностью. Именно поэтому следует продумать свой план непрерывной работы (компании называют такие планы – ВСР, то есть business continuity plan). Главная цель – добиться такого уровня стабильности домашнего интернет-канала, чтобы рабочий ритм не страдал. Тогда поколебать вашу производительность будет гораздо труднее. Эксперты не рекомендуют полагаться на мобильные сети как единственную альтернативу. Практика демонстрирует, что они далеко не всегда способны обеспечить стабильную работу, которая необходима, если у вас есть онлайн-встречи и работаете с достаточно жесткими дедлайнами и ответственными проектами.

Новая реальность – иметь дома два надежных провайдера и (если необходимо) два роутера, чтобы переключаться между ними. Надежными можно считать спутниковые, а также кабельные интернет-провайдеры, имеющие источники бесперебойного питания (как Укртелеком) или пассивную оптику (PON). Менее удачный, но также приемлемый вариант – провайдеры, имеющие источники бесперебойного питания более чем на 4 часа в вашем и всех других домах к их узлу. Спутниковые провайдеры являются идеальным решением для частных домов. При этом они не ограничиваются Starlink-ом.

Для многоэтажек следует рассмотреть услуги украинских Датагруп и SkySat+, которые менее требовательны к открытому небу. Starlink же будет сложно показывать хорошие результаты, если часть пространства закрыта соседним домом и т.д. Это приведет к разрывам в соединении. Чтобы проверить, как будет работать Starlink именно в ваших условиях, стоит попытаться проверить его, ссудив у знакомых, или спросив совета в одном из соответствующих Facebook-сообществ. Ведь с точки зрения качества связи и скорости это хорошее решение, которое все же имеет несколько существенных недостатков. Среди них – достаточно высокая цена Starlink-а, длинная доставка (в условиях предзаказа, действующего для некоторых областей Украины, придется ждать около месяца), необходимость устанавливать Starlink именно на крыше (кстати, напрямую в Украину можно заказать только модель Residential, которая предусматривает частное использование и стационарную установку). Еще один минус – необходимость вносить абонплату независимо от использования интернета.

Но если вы привозите Starlink из ЕС, есть возможность поставить сервис на паузу до момента непосредственного использование, но оплата будет помесячной и несколько дороже – около 85 евро в месяц. При качественно продуманной логистике в таком случае оборудование можно получить в течение 9-10 дней. Эксперты рекомендуют быть осторожными с приобретением оборудования от частных лиц и уточнять все детали, ведь кроме логина и пароля потребуется адрес электронной почты и пароль к ней. Это не очень безопасно, потому что посторонний человек, имеющий доступ к почте, получает довольно много частной информации.

Starlink является отличным вариантом не просто стабильного, быстрого интернета, но и добавляет мобильность, ведь использоваться в любом месте. Это позволяет оборудовать рабочее место даже в палатке, если там есть питание (кстати, терминал Starlink второй версии – прямоугольный – требует для работы всего 45-75 Вт.

Правда, в случае морозной зимы эти показатели могут вырасти до 90 Вт или даже больше, если очень заметает снегом, из-за того, что прибор включит обогрев. Этот обогрев можно самостоятельно выключить для сохранения энергии, если все работает хорошо). Также его легко подключить к уже существующей сети с использованием роутера как Wi-Fi репитера или через специальный переходник на витую пару (RJ-45), который можно приобрести в официальном онлайн-магазине. Круглые терминалы первой версии имеют такие порты по умолчанию. Итак, если можете себе позволить Starlink – это будет лучшая опция. Если вы сомневаетесь, есть ли у вас удачное место для его установки и не будет ли проблем с покрытием, можно проверить это заранее. В этом поможет официальное приложение для iOS и Android. И опять же – не пренебрегайте советами тех, у кого устройство уже есть. Спросите совета в профильной группе Facebook.

Как уже отмечалось, в случае спутниковой связи следует рассмотреть таких провайдеров как Датагруп и SkySat+. Их оборудование можно установить в течение недели, не обязательно на крыше и без возможности перевозить с места на место. Скорость будет значительно ниже, чем у Starlink-а, а задержки связи несколько длиннее. Что касается стоимости, то на оборудование в любом случае нужно будет потратить около 400-500 долларов, а вот абонплата будет отличаться: от 60 долларов в случае Starlink против пакетов от 600 грн в случае украинских опций.

Что касается кабельных провайдеров, имеющих источники бесперебойного питания (как Укртелеком) или пассивную оптику (PON), то следует отметить, что они идеально подходят для владельцев квартир в многоэтажках (особенно имеющих бесперебойник для роутера и генератор). Технология PON пока не очень распространена, но позволяет сохранять интернет-соединение даже в случае отключения электроэнергии на промежуточном оборудовании в многоквартирном доме или частном секторе. Попытайтесь спросить существующего провайдера о внедрении пассивной оптики: учитывая обстоятельства многие поставщики по всей стране начинают предоставлять такую опцию. Ну, и если у вас есть телефонная розетка – это повод посмотреть в сторону Укртелекома (хотя скорость будет не очень высокой, но достаточной для работы и обучения).

Чтобы проверить надежность альтернативного провайдера, перед подписанием договора спросите как минимум:

- есть ли у провайдера бесперебойники в вашем доме;

- сколько промежуточных домов к узлу и у всех ли есть бесперебойники;

- есть ли PON сейчас в вашем доме;

- есть ли шанс внедрения PON в вашем доме в ближайшем будущем.

Положительные ответы на эти вопросы – залог наличия интернета в вашем доме при почти любых условиях.

Следует также приобрести источник бесперебойного питания для домашней инфраструктуры. Лучшая опция – украинские приборы на 9 или 12 Вт постоянного тока. Сейчас такое оборудование не всегда имеется, но, возможно, вы сможете купить модель на 220 Вт (можно простейшую – от 500 ВА, но убедитесь, что она не будет шуметь во время переключения). Ее хватит для стабилизации работы стационарных компьютеров и роутеров при плохом питании в течение 4 часов. После разрядки понадобится пару часов в зарядку, поэтому следует как можно быстрее подключать к бесперебойнику зарядку станцию или генератор.

Если найти ИБП не удастся, можно:

- напрямую подключить интернет-кабель к компьютеру;

- заживить роутер от павербанка и подключить преобразователь с 5 на 9/12 Вт (каждые 10 000 мАч дадут около 3-6 часов работы);

– подключить зарядную станцию или генератор.

План Б

Даже при качественной подготовке к бесперебойной отдаленной работе украинцам стоит иметь дополнительный сценарий на случай неожиданных сложностей или обострение вражеских атак на объекты инфраструктуры и мирное население. Планом Б может быть... – временный выезд за границу, если человек может сделать это легально;

- перемещение в более безопасные и энергонезависимые области страны, в идеале – в частный дом (ведь там легче установить генератор и Starlink и обеспечить стабильной инфраструктурой для работы);

- поиск альтернативного, обеспеченного всем необходимым рабочего места (офиса или коворкинга).

Эти и другие сценарии предлагает команде менеджмент ЕРАМ Украина. Компания обеспечивает свои офисы Starlink-ами, зарядными станциями, генераторами и запасом горючего, а рядом есть бомбоубежище. Специалисты работают над обеспечением бесперебойного водоснабжения и созданием комфортных условий для людей, которые приходят в офисы. Для сотрудников и их родных, выбирающих для себя варианты временного перемещения в пределах Украины или за границу, работают специальные программы и системы компенсации.

Независимо от того варианта, который вы выберите для обеспечения бесперебойной удаленной работы, необходимо помнить об экономии электроэнергии для стабилизации всей системы в стране. Энергетики подсчитали, что для этого каждая семья должна сократить потребление минимум на 25%.