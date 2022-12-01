Всупереч обстрілам. Як забезпечити безперебійну роботу тим, хто працює онлайн — досвід EPAM

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Якщо за часів пандемії і локдаунів віддалені працівники переймались зручними меблями, цифровою інфраструктурою, балансом робочого і особистого часу, то тепер їхні питання стосуються більш базового рівня. Як забезпечити робоче місце всім необхідним і не залежати так гостро від наслідків влучань по об’єктах енергетичної інфраструктури? Своїми напрацюваннями діляться фахівці ЕРАМ Україна, які заздалегідь потурбувались про безперебійну роботу.

Працювати і робити це ефективно – зараз не лише спосіб спрямувати власну енергію у конструктивне русло, але й можливість продемонструвати світу і іноземним замовникам витривалість і ефективність за будь-яких обставин. Українці вже зробили це у перші тижні повномасштабної війни, але нові виклики потребують нових зусиль і рішень.

Якщо ви прагнете забезпечити стабільну віддалену роботу з дома, то станом на листопад 2022 маєте потурбуватись щонайменше про такі речі:

- Джерело електроенергії або заряду для гаджетів;

- Стабільний і безперебійний інтернет;

- План Б.

Детально про кожну з них говорять експерти ЕРАМ Україна – Олексій Хорчев, старший менеджер, ЕРАМ Київ, Юрій Парфенюк, старший менеджер, ЕРАМ Львів, Дмитро Штепура, керівник проектів та програм, ЕРАМ Дніпро, Артур Камінський, старший спеціаліст з технічного обслуговування, ЕРАМ Одеса.

Джерело електроенергії або заряду для гаджетів

Це питання – чи не найбільш комплексне. Адже існує досить багато варіантів: від готових рішень "під ключ" на літій-іонних та залізо-фосфатних батареях до саморобних приладів, створення яких обов’язково потребує технічних знань, певних навиків і дотримання правил безпеки.

Експерти рекомендують першопочатково визначити для себе необхідний мінімум, який має працювати навіть за умови вимикнення електроенергії. Наприклад, це може бути джерело світла, ноутбук і Wi-Fi роутер. Планування також має стосуватись і того, як довго може бути відсутнє централізоване електропостачання: адже не проблема протриматись 3-4 години. Складніше, коли мова йде про декілька днів поспіль – саме такі застереження після атаки 15 листопада озвучили українські енергетики. Найпростіший з технічної точки зору варіант – придбати декілька потужних павербанків та зарядну станцію (наприклад, від EcoFlow, BanderaPower тощо). Маєте обидві опції? Тоді першу зможете залишити для смартфонів, а другу – для ноутбуку, Wi-Fi роутера, можливо, також холодильника і електричного живлення газового котла. Якщо увімкнути всі ці прилади, то зарядної станції на 800-1200 Вт має вистачити на декілька годин, але варто все ж таки економити.

Наприклад, замість холодильника використати балкон або двір приватного будинку, а котел нагрівати приблизно півгодини десь до 80% і після цього вимикати. Це дозволить використовувати заряд ощадливіше. Такий варіант підійде людям, які не мають навиків або досвіду для розробки складнішого рішення. Щоправда, доставки деяких товарів треба буде почекати, адже на них – підвищений попит. Також обов’язково читайте інструкції або знаходьте навчальні відео саме по вашій моделі. Це – запорука безпечної роботи.

Дещо складніший варіант, який вже потребує певних знань, - створення джерела безперебійного живлення з інвертора, який змінює постійний струм у 12 Вт на змінний у 220 Вт, стабілізатора, зарядного пристрою і акумулятора (оптимально – на 100 Аг). В даному варіанті можна використовувати автомобільний акумулятор (але експерти наголошують на певній небезпеці такого рішення і рекомендують обирати гелевий). Якщо попри певну небезпеку вирішите зупинитись на автомобільному, подумайте про додатковий, такий самий, який встановлений у вашій автівці, щоб міняти їх місцями і "прикурювати" один від одного. Тоді точно зможете завести авто навіть після зарядки інших приладів. Зокрема це актуально в холодний сезон.

Такого рішення так само може вистачити на утримання твердопаливного або газового котла (якщо є), холодильника, декількох точок освітлення, ноутбука і роутера. Важливо: якщо підключаєте пристрої, у яких є двигун, необхідно стежити за правильністю обраної синусоїди (вона має бути чистою). Водночас, якщо ви плануєте підзаряджати лише гаджети (ноутбуки, смартфони тощо), то стабілізатор вам не знадобиться. Раціональніше буде напряму підключитись до акумулятора за допомогою автомобільних зарядних пристроїв з виходами USВ або Type-C. І слідкуйте за нормами безпеки: якщо обираєте стандартний автомобільний свинцово-кислотний акумулятор, пам’ятайте, що він має стояти у місці з хорошим провітрюванням, а процес заряда повинен проходити під контролем. Безпечнішими є гелеві та AGM-акумулятори.

Варто також розглянути створення декількох рівнів підготовки:

Рівень 1. Вистачає заряду техніки та павербанків. Такий сценарій підійде у разі вимикнення електроенергії на декілька годин;

Рівень 2. Потрібен зарядна станція або потужніший акумулятор;

Рівень 3. Знадобиться генератор і запас палива для нього. Завдяки такому обладнанню можна провести декілька днів без електроенергії. Важливо! Встановлювати його за нормами безпеки можна лише у приватному будинку.

Український сегмент інтернету зараз має безліч лайфхаків і порад щодо створення павербанків і зарядних пристроїв самостійно. Але експерти наголошують: це може бути дуже ризиковане рішення, якщо людина не має необхідних навичок і знань. І радять не наражати на небезпеку себе і рідних, адже невдало зібраний прилад може вибухнути і завдати неабияку шкоду. Взагалі, людям, для яких тема резервного живлення помешкання є новою, експерти рекомендують обирати павербанки і зарядні станції як більш безпечні опції. Це найбезпечніша опція, набагато надійніша, ніж намагатися зібрати щось самостійно. Так само варто вкрай обережно ставитись до зарядних станцій і павербанків невідомих брендів: вони можуть бути зібрані без дотримання необхідних вимог до безпеки. Пильнуйте, щоб прилад не був надто гарячим і не почав вздуватися.

Розглядаючи варіант бензинового або дизельного генератора необхідно врахувати, що його використання можливо у разі проживання у приватному будинку, адже "побічні" ефекти у вигляді вихлопів і шуму не матимуть сильних наслідків для сусідів. До того ж є моделі генераторів із шумозахисним кожухом.

Встановлювати генератор у квартирі експерти не рекомендують. Вихлопні гази, високий рівень вібрації і шумозабруднення роблять його фактично неприйнятним для багатоповерхівок. По-

перше, приміщення, де встановлений генератор, має бути герметично ізольовано від житлових кімнат, щоб завадити накопиченню вихлопних газів і потенційному отруєнню мешканців. По-друге, відведення газів з приміщення за допомогою вихлопної труби може зашкодити сусідам. По-третє, шум і вібрації від працюючого генератора неможливо буде зменшити, їх відчуватимуть мешканці квартир на верхніх і нижніх поверхах. Саме тому для багатоповерхівок експерти рекомендують обирати зарядні станції.

Неочевидні поради, які можуть стати в пригоді:

- новорічні діодні гірлянди на батарейках можуть досить непогано і довго освітлювати помешкання;

- туристичні газові пальники за умови дотримання правил безпеки і коректного використання можуть допомогти з приготуванням їжі;

- увімкнений енергозберігаючий режим гаджетів допоможе використовувати заряд економніше.

Стабільний і безперебійний інтернет

Якщо працюєте віддалено, то можливість бути на зв’язку і виконувати завдання вчасно є базовою потребою. Саме тому варто продумати власний план безперервної роботи (компанії називають такі плани – ВСР, тобто business continuity plan). Головна мета – досягти такого рівня стабільності домашнього інтернет-каналу, щоб робочий ритм не страждав. Тоді похитнути вашу продуктивність буде значно важче. Експерти не радять покладатись на мобільні мережі як єдину альтернативу. Практика демонструє, що вони далеко не завжди здатні забезпечити стабільну роботу, яка необхідна, якщо ви маєте онлайн-зустрічі і працюєте з досить жорсткими дедлайнами і відповідальними проєктами.

Нова реальність – мати вдома два надійних провайдери і (якщо необхідно) два роутери, щоб переключатись між ними. Надійними можна вважати супутникові, а також кабельні інтернет-провайдери, які мають джерела безперебійного живлення (як Укртелеком) або пасивну оптику (PON). Менш вдалий, але також прийнятний варіант – провайдери, які мають джерела безперебійного живлення на більш ніж 4 години у вашому та всіх інших будинках до їхнього вузла. Супутникові провайдери є ідеальним рішенням для приватних будинків. При цьому вони не обмежуються Starlink-ом.

Для багатоповерхівок варто розглянути послуги українських Датагруп і SkySat+, які менш вимогливі до відкритого неба. Starlink-у ж буде складно показувати хороші результати, якщо частина простору закрита сусіднім будинком тощо. Це призведе до розривів у з’єднанні. Щоб перевірити, як буде працювати Starlink саме у ваших умовах, варто спробувати перевірити його, позичивши у знайомих, або запитавши поради у одній з відповідних Facebook-спільнот. Адже з точки зору якості зв’язку і швидкості це хороше рішення, яке все ж таки має декілька суттєвих недоліків. Серед них – досить висока ціна Starlink-у, довга доставка (в умовах передзамовлення, яке діє для деяких областей України, доведеться чекати близько місяця), необхідність встановлювати Starlink саме на даху (до речі, напряму в Україну можна замовити лише модель Residential, яка передбачає приватне використання і стаціонарне встановлення). Ще один мінус – необхідність вносити абонплату незалежно від користування інтернетом.

Але якщо ви привозите Starlink з ЄС, то є можливість поставити сервіс на паузу до моменту безпосереднього використання, але оплата буде помісячною і дещо дорожчою – близько 85 євро на місяць. За умови якісно продуманої логістики у такому випадку обладнання можна отримати протягом 9-10 днів. Експерти рекомендують бути обережними з придбанням обладнання від приватних осіб і уточнювати всі деталі, адже окрім логіну та паролю потрібна буде адреса електронної пошти та пароль до неї. Це не дуже безпечно, бо стороння людина, яка має доступ до пошти, отримує досить багато приватної інформації.

Starlink є чудовим варіантом не просто стабільного, швидкого інтернету, але й додає мобільності, адже використовуватися у будь-якому місці. Це дозволяє обладнати робоче місце навіть у наметі, якщо там є живлення (до речі, термінал Starlink другої версії - прямокутний - вимагає для роботи лише 45-75 Вт.

Щоправда, у випадку морозної зими ці показники можуть зрости до 90 Вт або навіть більше, якщо дуже замітає снігом, через те, що прилад увімкне обігрів. Цей обігрів можна самостійно вимкнути для збереження енергії, якщо все працює добре). Також його легко долучити до вже існуючої мережі з використанням роутера як Wi-Fi репітера або через спеціальний перехідник на виту пару (RJ-45), який можна придбати в офіційному онлайн-магазині. Круглі термінали першої версії мають такі порти за замовчуванням. Отже, якщо можете собі дозволити Starlink - це буде найкраща опція. Якщо ви сумніваєтесь щодо того, чи є у вас вдале місце для його встановлення та чи не буде проблем з покриттям, можна перевірити це заздалегідь. У цьому допоможе офіційний додаток для iOS та Android. І знову ж таки - не нехтуйте порадами тих, у кого пристрій вже є. Запитайте поради в профільній групі у Facebook.

Як вже зазначали, у разі супутникового зв’язку варто також розглянути таких провайдерів як Датагруп і SkySat+. Їхнє обладнання можна встановити протягом тижня, не обов’язково на даху і без можливості перевозити з місця на місце. Швидкість буде значно нижчою, ніж у Starlink-а, а затримки зв’язку дещо довшими. Щодо вартості, то на обладнання у будь-якому випадку треба буде витратити близько 400-500 доларів, а от абонплата відрізнятиметься: від 60 доларів у випадку Starlink-а проти пакетів від 600 грн у разі українських опцій.

Щодо кабельних провайдерів, які мають джерела безперебійного живлення (як Укртелеком) або пасивну оптику (PON), то варто зауважити, що вони ідеально підходять для власників квартир у багатоповерхівках (особливо, тих, хто має безперебійник для роутера та генератор). Технологія PON поки що не дуже розповсюджена, але дозволяє зберігати інтернет-з’єднання навіть у випадку відключення електроенергії на проміжному обладнанні в багатоквартирному будинку або в приватному секторі. Спробуйте запитати існуючого провайдера щодо запровадження пасивної оптики: з огляду на обставини багато постачальників по всій країні починають надавати таку опцію. Ну, і якщо маєте телефонну розетку – це привід подивитись у бік Укртелекому (хоча швидкість буде не дуже високою, але достатньою для роботи і навчання).

Щоб перевірити надійність альтернативного провайдера, перед підписанням договору запитайте як мінімум про таке:

- чи є у провайдера безперебійники у вашому будинку;

- скільки проміжних будинків до вузла і чи у всіх з них є безперебійники;

- чи є PON зараз у вашому будинку;

- чи є шанс впровадження PON у вашому будинку в найближчому майбутньому.

Позитивні відповіді на ці запитання – запорука наявності інтернету у вашому помешканні за майже будь-яких умов.

Варто також придбати джерело безперебійного живлення для домашньої інфраструктури. Найкраща опція – українські прилади на 9 або 12 Вт постійного струму. Зараз таке обладнання не завжди є в наявності, але, можливо, ви зможете купити модель на 220 Вт (можна найпростішу – від 500 ВА, але переконайтеся, що вона не буде шуміти під час перемикання). Її вистачить для стабілізації роботи стаціонарних комп’ютерів і роутерів за умов поганого живлення протягом 4 годин. Після розрядки знадобиться пару годин на зарядження, тому варто якомога швидше підключати до безперебійника зарядку станцію або генератор.

Якщо знайти ДБЖ не вдасться, можна:

- напряму під’єднати інтернет-кабель до комп’ютера;

- заживити роутер від павербанка і підключити перетворювач з 5 на 9/12 Вт (кожні 10 000 мАг дадуть близько 3-6 годин роботи);

- підключити зарядну станцію або генератор.

План Б

Навіть за умови якісної підготовки до безперебійної віддаленої роботи українцям варто мати додатковий сценарій на випадок неочікуваних складнощів або загострення ворожих атак на об’єкти інфраструктури і мирне населення. Планом Б може бути... - тимчасовий виїзд за кордон, якщо людина може зробити це легально;

- переміщення в більш безпечні і енергонезалежні області країни, в ідеалі - у приватний будинок (адже там легше встановити генератор і Starlink і забезпечити стабільною інфраструктурою для роботи);

- пошук альтернативного, забезпеченого усім необхідним робочого місця (офісу чи коворкінгу).

Ці та інші сценарії пропонує своїй команді менеджмент ЕРАМ Україна. Компанія забезпечує свої офіси Starlink-ами, зарядними станціями, генераторами і запасом пального, а поруч є бомбосховище. Спеціалісти також працюють над забезпеченням безперебійного водопостачання та створенням комфортних умов для людей, які приходять в офіси. Для співробітників та їхніх рідних, які обирають для себе варіанти тимчасового переміщення в межах України або за кордон, працюють спеціальні програми і системи компенсації.

Незалежно від того варіанту, який ви оберете для забезпечення безперебійної віддаленої роботи, необхідно пам’ятати про економію електроенергії задля стабілізації всієї системи в країні. Енергетики підрахували, що для цього кожна родина має скоротити своє споживання мінімум на 25%.