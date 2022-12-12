Нацдепозитарій облаштував у Києві безкоштовний коворкінг для учасників ринку

На базі офісу Національного депозитарію України в Києві облаштовано "коворкінг стійкості" для учасників ринку капіталу, яким можна скористатися у разі тривалої відсутності електропостачання.

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Як повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, що стала ініціатором такого рішення, локація обладнана генератором і працюватиме з 10:00 до 17:00. Адреса НДУ: вул. Тропініна, 7-Г.

Клієнти Нацдепозитарію безкоштовно зможуть зарядити гаджети; отримати доступ до інтернету; скористатися принтером та провести онлайн або офлайн зустрічі та переговори.

"Крім того, коворкінг має достатні запаси питної води. Запрошуємо колег зігрітися, попрацювати та підтримати одне одного в цей відповідальний для країни час", - додають в Нацкомісії.

Нагадаємо при цьому, що для інших громадян може стати в нагоді запущений у Telegram чат-бот, який допомагає знайти "пункти незламності", зокрема ті, де є інтернет, за назвою населеного пункту та вулицею.

Джерело фото: ua.depositphotos.com