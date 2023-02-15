В Украине начали рассылать повестки и вызовы в суд через Viber: какова причина

Государственное предприятие "Информационные судебные системы" выпустило обновленную версию программного обеспечения автоматизированной системы документооборота суда, предусматривающую введение дополнительного канала электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса.

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Как сообщают в Государственной судебной администрации, в сферу которой входит ИСС, речь идет о расширении способов отправки судебных повесток и вызовов в виде электронных сообщений. Так, с 15 февраля в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber.

Отмечается, что соответствующая нормативная основа была заложена в обновленном порядке отправки судебных повесток, сообщений и вызовов участникам судебного процесса в электронной форме, утвержденном ГСА 23 января.

"Реализация этой совместной инициативы ГП "ИСС" и ГСА в полной мере отвечает требованиям процессуального законодательства и направлена в первую очередь на экономию средств бюджета", - указывают в ведомстве.

По его данным, средняя стоимость отправки одной повестки для суда будет значительно ниже, поскольку для отправки одной повестки с помощью Viber требуется лишь одно сообщение – против 5-6 SMS-сообщений в среднем и 15 как максимум.

Как говорят в ГСА, по умолчанию система документооборота будет пытаться отправить повестку через мессенджер, а в случае невозможности такой отправки повестка будет отправляться как SMS.

"С 00:01 до 12:00 15 февраля на мессенджер Viber доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) - более 5 тысяч гривен, или 42%. Возможно, цифры пока не слишком впечатляющие, но это только начало", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ИСС Николая Козлова, в дальнейшем активное использование этого и всех других, в частности личного кабинета электронного суда или приложения "Дія" более экономных способов доставки повесток принесет очень быструю и ощутимую экономию Украине.

Он указал, что об экономическом эффекте электронных каналов коммуникации свидетельствует тот факт, что если все повестки, которые за полдня 15 февраля были доставлены в виде электронных сообщений, направить регулярной почтой, это обошлось бы бюджету в 23 раза дороже и вместо 7 тысяч гривен стоило бы 160 тысяч.

"Потенциал очевиден. Поэтому мы призываем всех участников судебного процесса отдавать предпочтение электронной коммуникации с судом, а суды быть более решительными в применении цифровых технологий", - резюмируют в судебной администрации.

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