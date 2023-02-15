В Україні почали надсилати повістки й виклики до суду через Viber: яка причина

Державне підприємство "Інформаційні судові системи" випустило оновлену версію програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка передбачає запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів з учасниками судового процесу.

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Як повідомляють в Державній судовій адміністрації, до сфери якої належить ІСС, йдеться про розширення способів надсилання судових повісток і викликів у вигляді електронних повідомлень. Так, з 15 лютого на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber.

Зазначається, що відповідне нормативне підґрунтя було закладено у оновленому порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затвердженому ДСА 23 січня.

"Реалізація цієї спільної ініціативи ДП "ІСС" і ДСА у повній мірі відповідає вимогам процесуального законодавства та спрямована в першу чергу на економію коштів бюджету", - вказують у відомстві.

За його даними, середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення - проти 5-6 SMS-повідомлень в середньому та 15 як максимум.

Як кажуть у ДСА, за замовченням система документообігу намагатиметься відправити повістку через месенджер, а у разі неможливості такої відправки повістка відправлятиметься як SMS.

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) - понад 5 тисяч гривень, або 42%. Можливо, цифри поки що не надто вражаючі, але це лише початок", - йдеться в повідомленні.

За словами виконувача обов'язків генерального директора ІСС Миколи Козлова, у подальшому активне використання цього та всіх інших, зокрема особистого кабінету електронного суду чи застосунку "Дія" більш економних способів доставки повісток принесе дуже швидку і відчутну економію Україні.

Він вказав, що про економічний ефект електронних каналів комунікації свідчить і той факт, що якщо всі повістки, які за півдня 15 лютого були доставлені у вигляді електронних повідомлень, направити регулярною поштою, це обійшлось би бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тисяч гривень коштувало б 160 тисяч.

"Потенціал очевидний. Тому ми закликаємо всіх учасників судового процесу віддавати перевагу електронній комунікації з судом, а суди – бути більш рішучими у застосуванні цифрових технологій", - резюмують в судовій адміністрації.

Джерело фото: ua.depositphotos.com