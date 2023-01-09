У Мінцифри повідомили, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії"

У "Дії" може з'явитися електронний військовий квиток, але повістки через застосунок надходити не будуть.

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Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік в коментарі "РБК-Україна".

"Не варто турбуватися. Ні ця постанова, ні якась інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", - зазначив він.

За його словами, постанова уряду впорядкувала низку норм щодо нормативів 2016 року, до яких постійно вносилися зміни. У тому числі, пов'язані із реєстрацією місця проживання. Але повістки в додатку не вводили.

"Щодо військового квитка. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх впровадження онлайн у "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень", - сказав Банік.

При цьому він додав, що як саме впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, говорити поки що зарано, бо є моменти, які слід доопрацювати разом із Міноборони.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через застосунок "Дія".