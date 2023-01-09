В Минцифры сообщили, будут ли украинцы получать повестки в "Дії"

У "Дії" может появиться электронный военный билет, но повестки через приложение поступать не будут.

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Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в комментарии "РБК-Украина".

"Не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает получение повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", - отметил он.

По его словам, постановление правительства упорядочило ряд норм по нормативам 2016 года, в которые постоянно вносились изменения. В том числе, связанные с регистрацией места жительства. Но повестки в приложении не вводили.

"Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан - одно из приоритетных решений", - сказал Баник.

При этом он добавил, что как именно будут внедрять и как будет работать сервис, говорить пока рано, потому что есть моменты, которые следует доработать вместе с Минобороны.

Напомним, Кабинет Министров утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через приложение "Дія".