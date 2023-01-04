Кабмин утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов

Кабинет Министров утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через приложение "Дія".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в постановлении правительства от 30 декабря, опубликованном на "Правительственном портале".

Главное из постановления:

сверка данных на призывников может производиться путем обхода дворов, санкционируемых местными властями (городской, сельский или поселковый председатель);

подавать сведения о себе для военкомата можно будет через приложение "Дія" при декларации места жительства (порядок и механизм должен разработать Минобороны);

также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных; свежие данные о призывнике будут автоматически попадать в военное ведомство;

принимать на работу или обучение военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через "Дію"), или постановки на военный учет;

женщины-врачи или фармацевты, не состоящие на военном учете до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года;

на руководителей предприятий возложили обязанность извещать работников о призыве и доказывать приказ об этом им под подпись;

дипломатические ведомства будут вести военный учет среди находящихся за рубежом украинцев и "способствовать" их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и особый период;

все центры занятости будут представлять информацию о безработных военнообязанных.

Отметим, 30 декабря Кабинет министров продлил еще на месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики и не закончившиеся. Таким образом, самые длинные из них будут действовать до начала февраля.

Также Верховная Рада уточнила механизм бронирования военнообязанных работников, приняв два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.