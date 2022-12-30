Кабмін продовжив відстрочки від призову під час мобілізації ще на місяць

Кабінет міністрів продовжив ще на місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки і які не закінчилися. Таким чином, найдовші з них діятимуть до початку лютого.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну 30 грудня. Відповідні зміни було внесено до урядової постанови №1259 від 4 листопада.

Нагадаємо, що аналогічним чином було 2 грудня прийнято рішення про продовження строків відстрочок, які не спливли, ще на місяць: тоді строк їх продовження було збільшено з місяця до двох. Тепер же він становитиме вже три місяці.

Зазначимо також, що в інтерв'ю виданню Forbes.ua цього тижня віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що анонсований раніше механізм дозволів для виїзду за військовозобов’язаних кордон "єВідрядження" втратив свій сенс, оскільки готується рішення вже про безперешкодний перетин ними кордону за наявності необхідних документів.

Міністерка не уточнила, на яких умовах будуть погоджуватися бронювання відповідно до пропонованих змін, заявивши, що дискусія щодо цього знаходиться "у самому розпалі". Чиновниця також зазначала, що вже заброньовані працівники зможуть перейти на новий формат після завершення терміну їхнього діючого бронювання.

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