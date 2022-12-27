Працівникам, що отримали бронювання від призову, хочуть дозволити виїжджати за кордон

Міністерство економіки підготувало проект постанови, який унормовує порядок бронювання працівників від призову. Зокрема, планується дозволити заброньованим працівникам безперешкодно виїжджати у закордонні відрядження.

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Про це повідомила очільниця міністерства Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes.

"Наразі Міністерство економіки підготувало проєкт постанови, який деталізує та унормовує критерії та порядок організації бронювання. Нині він перебуває на погодженні. З урахуванням того, що це питання важливе, чутливе та дискусійне, воно потребує узгодження позицій і знаходження балансу всіх зацікавлених сторін. Зараз ця дискусія у самому розпалі", - зазначила вона.

За її словами, з урахуванням проекту нової постанови по бронюванню, окрема процедура "єВідрядження" втратила свій сенс.

"Заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів… У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо", - повідомила Свириденко.

Вона додала, що під нові критерії бронювання підпадають співробітники які працюють у державному секторі, підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, виробляють продукцію для ЗСУ та мають критично важливе значення для економіки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих раніше військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки і термін яких не сплив.

Також Верховна Рада уточнила механізм бронювання військовозобов’язаних працівників, прийнявши дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.