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Получившим бронирование от призыва сотрудникам хотят разрешить выезжать за границу
Министерство экономики подготовило проект постановления, который нормирует порядок бронирования сотрудников от призыва. В частности, планируется разрешить забронированным сотрудникам беспрепятственно выезжать в заграничные командировки.
Об этом сообщила глава министерства Юлия Свириденко в интервью Forbes.
"Сейчас Министерство экономики подготовило проект постановления, детализирующий и нормирующий критерии и порядок организации бронирования. Сейчас он находится на согласовании. С учетом того, что этот вопрос важен, чувствительный и дискуссионный, он требует согласования позиций и нахождения баланса всех заинтересованных сторон. Сейчас эта дискуссия в самом разгаре", - отметила она.
По ее словам, с учетом проекта нового постановления по бронированию, отдельная процедура "командировки" потеряла свой смысл.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов… У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача – помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.", - сообщила Свириденко.
Она добавила, что под новые критерии бронирования подпадают сотрудники, работающие в государственном секторе, предприятиях, выполняющих мобилизационные задачи, производящие продукцию для ВСУ и имеющие критически важное значение для экономики.
Напомним, Кабинет министров продлил действие отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных ранее военнообязанным решениями Министерства экономики и срок которых не истек.
Также Верховная Рада уточнила механизм бронирования военнообязанных работников, приняв два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.