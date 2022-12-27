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Политика
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Получившим бронирование от призыва сотрудникам хотят разрешить выезжать за границу

Получившим бронирование от призыва сотрудникам хотят разрешить выезжать за границу

Министерство экономики подготовило проект постановления, который нормирует порядок бронирования сотрудников от призыва. В частности, планируется разрешить забронированным сотрудникам беспрепятственно выезжать в заграничные командировки.

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Об этом сообщила глава министерства Юлия Свириденко в интервью Forbes.

"Сейчас Министерство экономики подготовило проект постановления, детализирующий и нормирующий критерии и порядок организации бронирования. Сейчас он находится на согласовании. С учетом того, что этот вопрос важен, чувствительный и дискуссионный, он требует согласования позиций и нахождения баланса всех заинтересованных сторон. Сейчас эта дискуссия в самом разгаре", - отметила она.

По ее словам, с учетом проекта нового постановления по бронированию, отдельная процедура "командировки" потеряла свой смысл.

"Забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов… У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача – помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.", - сообщила Свириденко.

Она добавила, что под новые критерии бронирования подпадают сотрудники, работающие в государственном секторе, предприятиях, выполняющих мобилизационные задачи, производящие продукцию для ВСУ и имеющие критически важное значение для экономики.

Напомним, Кабинет министров продлил действие отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных ранее военнообязанным решениями Министерства экономики и срок которых не истек.

Также Верховная Рада уточнила механизм бронирования военнообязанных работников, приняв два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.

Автор:
Нина Комащенко