Кабмін затвердив новий порядок обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів

Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через застосунок "Дія".

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Про це йдеться у постанові уряду від 30 грудня, яка опублікована на "Урядовому порталі".

Головне з постанови:

звірка даних на призовників може проводитись шляхом обходу дворів, який санкціонує місцева влада (міський, сільський чи селищний голова);

подавати відомості про себе для військкомату можна буде через "Дію" при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони);

також у постанові прописано взаємодію між Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних; свіжі дані про призовника автоматично потраплятимуть до військового відомства;

приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через "Дію"), або ж постановки на військовий облік;

жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року;

на керівників підприємств поклали обов'язок сповіщати працівників про призов і доводити наказ про це їм під підпис;

дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном, і "сприяти" їхньому поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період;

усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Зазначимо, 30 грудня Кабінет міністрів продовжив ще на місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки і які не закінчилися. Таким чином, найдовші з них діятимуть до початку лютого.

Також Верховна Рада уточнила механізм бронювання військовозобов’язаних працівників, прийнявши дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.