Стало відомо, якими смартфонами користуються українці - дані Rakuten Viber

Більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає.

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Про це повідомляє пресслужба компанії Rakuten Viber.

Згідно з статистикою, отриманою завдяки, внутрішнім інструментам Rakuten Viber, у лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.

Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців (лютий 2023)

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei OPPO ZTE POCO Tecno Realme

Зазначається, що порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, перша п'ятірка брендів залишилася незмінною. У 2023 році до другої п'ятірки потрапив Realme, залишивши позаду Lenovo (9 позиція у 2021 році).

Топ найпопулярніших моделей смартфонів (лютий 2023)

Redmi 9A iPhone 11 Redmi 9C Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 7 iPhone 7 Redmi Note 8 Pro iPhone XR Redmi 7A

При цьому, порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, Redmi 9A піднявся на 5 рядків та посів перше місце, посунувши Redmi Note 7 вниз.

Серед продуктів Apple найпопулярнішим залишається iPhone 11. iPhone 7 втратив 5 рядків, а iPhone XR увійшов у десятку.

Раніше державне підприємство "Інформаційні судові системи" випустило оновлену версію програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка передбачає запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів з учасниками судового процесу. Так, з 15 лютого на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber.

Джерело фото: Depositphotos