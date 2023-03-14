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Стало відомо, якими смартфонами користуються українці - дані Rakuten Viber
Більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає.
Про це повідомляє пресслужба компанії Rakuten Viber.
Згідно з статистикою, отриманою завдяки, внутрішнім інструментам Rakuten Viber, у лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.
Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців (лютий 2023)Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
- OPPO
- ZTE
- POCO
- Tecno
- Realme
Зазначається, що порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, перша п'ятірка брендів залишилася незмінною. У 2023 році до другої п'ятірки потрапив Realme, залишивши позаду Lenovo (9 позиція у 2021 році).
Топ найпопулярніших моделей смартфонів (лютий 2023)
- Redmi 9A
- iPhone 11
- Redmi 9C
- Redmi 9
- Redmi Note 9
- Redmi Note 7
- iPhone 7
- Redmi Note 8 Pro
- iPhone XR
- Redmi 7A
При цьому, порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, Redmi 9A піднявся на 5 рядків та посів перше місце, посунувши Redmi Note 7 вниз.
Серед продуктів Apple найпопулярнішим залишається iPhone 11. iPhone 7 втратив 5 рядків, а iPhone XR увійшов у десятку.
Раніше державне підприємство "Інформаційні судові системи" випустило оновлену версію програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка передбачає запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів з учасниками судового процесу. Так, з 15 лютого на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber.
Джерело фото: Depositphotos