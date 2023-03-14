ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Стало відомо, якими смартфонами користуються українці - дані Rakuten Viber

Стало відомо, якими смартфонами користуються українці - дані Rakuten Viber
Фото: Depositphotos

Більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає. 

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба компанії Rakuten Viber.

Згідно з статистикою, отриманою завдяки, внутрішнім інструментам Rakuten Viber, у лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.

Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців (лютий 2023)

  1. Samsung 
  2. Redmi 
  3. Apple
  4. Xiaomi 
  5. Huawei
  6. OPPO
  7. ZTE
  8. POCO
  9. Tecno
  10. Realme

Зазначається, що порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, перша п'ятірка брендів залишилася незмінною. У 2023 році до другої п'ятірки потрапив Realme, залишивши позаду Lenovo (9 позиція у 2021 році).

Фото 2 — Стало відомо, якими смартфонами користуються українці - дані Rakuten Viber

Топ найпопулярніших моделей смартфонів (лютий 2023)

  1. Redmi 9A
  2. iPhone 11
  3. Redmi 9C
  4. Redmi 9
  5. Redmi Note 9
  6. Redmi Note 7 
  7. iPhone 7
  8. Redmi Note 8 Pro
  9. iPhone XR
  10. Redmi 7A

При цьому, порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, Redmi 9A піднявся на 5 рядків та посів перше місце, посунувши Redmi Note 7 вниз. 

Серед продуктів Apple найпопулярнішим залишається iPhone 11. iPhone 7 втратив 5 рядків, а iPhone XR увійшов у десятку.

Раніше державне підприємство "Інформаційні судові системи" випустило оновлену версію програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка передбачає запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів з учасниками судового процесу. Так, з 15 лютого на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber.

Джерело фото: Depositphotos

Автор:
Ніна Комащенко