В Microsoft Azure OpenAI інтегрували ChatGPT

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT інтегрували в Microsoft Azure OpenAI, що дозволить розробникам та компаніям використовувати ШІ у багатьох інших програмах і службах, які можна пов'язати з хмарним сервісом.

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Про це повідомляє портал The Verge.

Бізнес зможе задіяти ChatGPT для створення чат-ботів для обробки запитів клієнтів, надання підсумків розмов, допомоги в автоматизації електронної пошти тощо. Користувачі Azure OpenAI з 9 березня можуть інтегрувати пробну версію ChatGPT за ціною $0,002 долара за 1000 токенів.

З 13 березня буде доступна повна версія за вищим тарифом. Розробникам потрібно буде подати заявку на спеціальний доступ.

Зауважимо, що хмарний сервіс розробника програмного забезпечення Microsoft також інтегрує ряд інших моделей ШІ від OpenAI, зокрема, GPT-3.5, Codex і DALL-E. Microsoft використовує Azure OpenAI для роботи GitHub Copilot, Power BI, Microsoft Teams Premium, Viva Sales і нового чат-бота Microsoft Bing.

Напередодні Microsoft повідомила, що розширює доступ до чат-боту з штучним інтелектом ChatGPT. Інтерес громадськості до OpenAI зріс саме після випуску в листопаді ChatGPT — текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп’ютерний код за командою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com