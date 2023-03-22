Допоміг штучний інтелект. Пошуковик Bing став популярнішим завдяки інтеграції технології OpenAI

Інтеграція технології штучного інтелекту від OpenAI у пошуковик Microsoft Bing привернула увагу до системи та допомогла їй краще конкурувати з Google за кількістю відвідувань сторінок. Про це повідомляє Reuters.

Аналітики Similarweb встановили, що відвідування Bing зросли на 15,8% після того, як Microsoft представила його версію на основі штучного інтелекту 7 лютого. Водночас Google, який є найпопулярнішим пошуковиком, втратив 1%, свідчать дані за період до 20 березня.

Так виглядає чат із ботом у пошуковику Microsoft Bing. Фото: Microsoft

Зазначається, що ці цифри є попередньою ознакою того, що виробник Windows лідирує у гонці з компанією Google за домінування генеративного штучного інтелекту. Остання почала відкривати доступ до свого чатбота Bard 21 березня.

Також поточні показники підкреслюють рідкісну можливість для Microsoft пробитися на ринку пошуковиків, де Google є лідером протягом десятиліть.

Аналітик DA Davidson & Co Гіл Лурія очікує, що Bing збільшить свою частку в найближчі місяці, особливо якщо Google продовжить відкладати інтеграцію генеративного штучного інтелекту в свій продукт.

"Bing займає менше десятої частки ринку Google, тому навіть якщо він приверне 1% або 2% користувачів, це буде матеріально вигідно Bing і Microsoft", – висловився Лурія.

За даними дослідницької компанії Data.ai, з 5 лютого по 11 березня кількість завантажень додатка Bing у всьому світі зросла у вісім разів. А кількість завантажень застосунка Google за той же період впала на 2%.

Водночас деякі експерти стверджують, що Google, який на початку 2000-х потіснив тодішнього головного пошуковика Yahoo, може подолати перші невдачі та зберегти лідерство.

"Алгоритм ранжування Google може мати конкурентну перевагу над конкурентами", – висловився Йонгджей Чон, аналітик Mirae Asset Securities.

Нагадаємо, що в січні Microsoft підтвердила інформацію про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, яка розробляє чатбот ChatGPT. Він став популярним завдяки детальності та ясності відповідей, здатності виконувати різноманітні запити.

Нещодавно стало відомо, що ChatGPT інтегрували в сервіс Microsoft Azure OpenAI. Це дозволить розробникам та компаніям використовувати штучний інтелект у багатьох інших програмах і службах, які можна пов'язати з хмарним сервісом.

Також було анонсовано, що технологія ChatGPT зʼявиться в програмному забезпеченні Microsoft 365, яке включає сервіси Word, Excel, PowerPoint та інші.