Чатбот китайської компанії Baidu, який отримав назву Ernie Bot, може за секунди створювати зображення і писати вірші, але відхиляє запитання про лідера КНР Сі Цзіньпіна та інших політиків, кажучи, що ще не навчився на них відповідати. Про це пише агенція Reuters за результатами тестування технології.

Боту поставили кілька запитань про Сі Цзіньпіна, зокрема про те, чи був він хорошим лідером, й про його внесок у розвиток Китаю.

На деякі з цих питань він відповів двома абзацами з описом освіти та ролі Сі Цзіньпіна, але відмовився відповідати на більшість із них.

"Як модель широкомасштабної мови штучного інтелекту, я не навчився відповідати на це запитання, ви можете поставити мені деякі інші питання, я зроблю все можливе, щоб допомогти вам їх вирішити", — зазначив Ernie Bot.

Reuters вказує, що подібним чином модель відповіла й на питання про придушення продемократичних демонстрацій на площі Тяньаньмень у Пекіні у 1989 році та ставлення влади КНР до уйгурської етнічної меншини.

Крім того, іноді модель пропонувала користувачу змінити тему.

"Давайте змінимо тему і почнемо заново", – відповідав чатбот.

Такі відповіді були не лише щодо лідера КНР чи чутливих тем у Китаї. Бот також видавав запити про перезапуск, коли йому ставили подібні запитання про президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа.

Однак Ernie Bot зміг дати розгорнуті відповіді на деякі питання про міжнародні відносини, зокрема, про їх погіршення між США та Китаєм. Однак він знову змінив тему, коли йому поставили більш суперечливі питання, наприклад, чи повинен Китай використовувати військову силу для повернення острову Тайвань під свій контроль.

Агенція пише, що обмеження на політичні дискусії відповідають тому, що Baidu виконує вимоги уряду КНР щодо цензури результатів пошуку, які стосуються чутливих тем.

Коли бота запитали, як він ставиться до делікатних питань, він сказав, що взяв до уваги "відповідні закони та моральні норми" при визначенні того, чи можна "відкрито обговорювати" ту чи іншу тему.

Нагадаємо, 16 березня Baidu представила чатбот Ernie Bot на основі штучного інтелекту, який, очікувалося, стане конкурентом популярному ChatGPT. Однак презентація була обмежена попередньо записаними відео. Це не виправдало сподівань ринку, тому акції Baidu тоді впали. Генеральний директор компанії Робін Лі зауважував, що чатбот не ідеальний, але в подальшому він покращуватиметься.