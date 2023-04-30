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Категория
IT и Телеком
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Министры цифровой трансформации G7 выступили за принятие законов по регулированию ИИ

g7 искуччтвенный интеллект
Министры цифровых технологий стран G7 согласились, что их правительствам нужно принять законы по регулированию искусственного интеллекта. Фото: Emiliano Vittoriosi /Unsplash

Министры цифровых технологий стран G7 согласились, что их правительствам нужно принять законы по регулированию искусственного интеллекта. Об этом высокопоставленные чиновники пришли к согласию во время двухдневной министерской встречи в городе Такасаки в Японии - пишет международное агентство Reuters.

Руководители ведомств семи стран понимают, что политические инструменты регулирования искусственного интеллекта могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

Министры цифровых технологий согласовали пять принципов развития гибких форм управления новыми технологиями, таких как искусственный интеллект.

Среди принципов – верховенство права, соблюдение законной процедуры, демократии, уважения прав человека и использования возможностей для инноваций.

"Мы планируем созвать предстоящие дискуссии G7 по поводу генеративного ИИ, которые могут включать такие темы, как управление, защита прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, содействие прозрачности, борьба с дезинформацией, включая манипулирование информацией со стороны иностранных сил", - говорится в заявлении министров стран G7.

Отметим, что в Европейском Союзе намерены ввести новые правила для компаний, разрабатывающих генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT. Их заставят раскрывать информацию об использовании любого защищенного авторским правом материала согласно европейскому законодательству.

В правительстве Великобритании объявили о выделении £100 млн начального финансирования для целевой группы, ответственной за ускорение возможностей страны в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, администрация Байдена заявила, что ищет возможности осуществления мер отчетности систем искусственного интеллекта (ИИ), поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.

Перед тем в Китае решили потребовать от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет позволено работать.

Автор:
Альона Чернецкая