Великобритания разработает собственный ИИ – правительство страны выделит средства

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр технологий Мишель Донелан объявили о выделении £100 млн начального финансирования для целевой группы, ответственной за ускорение возможностей страны в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

£900 млн в бюджете заложили на создание нового суперкомпьютера и специального исследовательского ресурса искусственного интеллекта, чтобы обеспечить Великобританию вычислительной мощностью, необходимой для поддержки инноваций искусственного интеллекта нового поколения.

"В таких сферах, как здравоохранение, этот тип ИИ имеет огромный потенциал для ускорения диагностики, открытия и разработки лекарств. В образовании это может изменить повседневную работу учителей, чтобы они смогли сосредоточиться на отличном преподавании", - объясняют на сайте британского правительства.

Также прогнозируется, что эта технология увеличит мировой ВВП на 7% в течение десяти лет, что сделает ее внедрение жизненно важной возможностью роста экономики Великобритании. Чтобы поддержать доверие компаний и общественности к этим системам и стимулировать их внедрение, рабочая группа будет работать с отраслью над разработкой безопасности и надежности базовых моделей как на научном, так и коммерческом уровнях.

Ожидается, что первые пилотные проекты, направленные на государственные услуги, будут запущены в течение следующих шести месяцев.

Напомним, во вторник администрация Байдена заявила, что ищет возможности осуществления мер отчетности систем искусственного интеллекта (ИИ), поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.

Перед тем в Китае решили потребовать от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет позволено работать.

В Японии рассматривается возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в работу правительства, в частности чат-бот OpenAI ChatGPT. Условие: разработчик должен решить проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.

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