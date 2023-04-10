Искусственный интеллект могут внедрить в работу госслужащих в Японии

В Японии рассматривается возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в работу правительства, в частности чат-бот OpenAI ChatGPT. Условие: разработчик должен решить проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.

Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

Заявление прозвучало после того, как исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидом.

"Мы надеемся... создать что-то замечательное для японцев, что-то лучшее для японского языка и японской культуры", - сказал Альтман, уточнив, что его компания рассматривает возможность открытия офиса в Японии.

Мацуно отметил, что Япония оценивает возможность внедрения искусственного интеллекта для уменьшения рабочей нагрузки на государственных служащих.

Японское правительство ожидает улучшения работы и повышения уровня безопасности в продуктах OpenAI. Альтман отметил, что компания работает над этим.

Заметим, что в правительстве Японии заверили, что следят за опытом других стран и знаю, что в Италии запретили ChatGPT. Кроме того, в США регулятора просят ввести запрет на новые версии GPT.

До этого американский бизнесмен Илон Маск и еще более 1000 человек подписали письмо, в котором предложили ввести шестимесячную паузу в работе над системами ИИ, мощнее GPT-4.

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