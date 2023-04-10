Штучний інтелект можуть впровадити в роботу держслужбовців в Японії

В Японії розглядають можливість впровадження технології штучного інтелекту в роботу уряду, зокрема чат-бот OpenAI ChatGPT. Умова: розробник має вирішити проблеми з конфіденційністю та кібербезпекою.

Про це у понеділок, 10 квітня, заявив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.

Заява прозвучала після того, як виконавчий директор OpenAI Сем Альтман зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.

"Ми сподіваємося... створити щось чудове для японців, щось краще для японської мови та японської культури", — сказав Альтман, уточнивши, що його компанія розглядає можливість відкриття офісу.

Мацуно зазначив, що Японія оцінює можливості запровадження штучного інтелекту для зменшення робочого навантаження на державних службовців.

Японський уряд очікує покращення роботи та збільшенням рівня безпеки у продуктах OpenAI. В свою чергу Альтман зазначив, що компанія працює над цим.

Зауважимо, що в уряді Японії запевнили, що слідкують досвідом інших країн і знаю, що в Італії заборонили ChatGPT. Крім того, в США регулятора просять запровадити заборону на нові версії GPT.

До цього американський бізнесмен Ілон Маск і ще понад 1000 людей підписали лист, у якому запропонували ввести шестимісячну паузу в роботі над системами ШІ, які потужніші за GPT-4.

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