В Италии запретили ChatGPT

Итальянское агентство по защите данных запретило ChatGPT за незаконный сбор персональных данных и отсутствие проверки возраста для несовершеннолетних.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Остановите ChatGPT, пока он не будет отвечать требованиям законодательства о защите персональных данных. Итальянское агентство по защите данных издало приказ о временном ограничении обработки данных итальянских пользователей против разработавшей и управляющей ею американской компании OpenAI с немедленным вступлением в силу. Одновременно управление начало расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ChatGPT, способный моделировать и обрабатывать человеческие разговоры, потерял данные 20 марта прошлого года о разговорах пользователей и информацию, связанную с оплатой подписчиков платной услуги. Кроме того, как свидетельствуют проверки, информация, предоставленная ChatGPT, не всегда соответствует фактическим данным, что приводит к неточной обработке персональных данных.

Также, несмотря на то, что согласно условиям, опубликованным OpenAI, сервис предназначен для лиц, достигших 13-летнего возраста, агентство отмечает, что отсутствие фильтра для проверки возраста пользователей делает возможными ответы, абсолютно не соответствующие их уровню развития и самосознания несовершеннолетних.

OpenAI обязана в течение 20 дней сообщить о мерах, предпринятых во исполнение запроса агентства, под угрозой применения санкции в размере до 20 миллионов евро или до 4% от мирового годового оборота.

Ранее одна из американских адвокатских групп обратилась с просьбой к Федеральной торговой комиссии США (FTC) остановить выпуск новых коммерческих версий системы искусственного интеллекта GPT-4, которая поразила некоторых пользователей, однако обеспокоила других из-за быстрых и подобных человеческих ответов на запросы.