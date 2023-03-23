У ChatGPT произошел сбой: пользователи обеспокоены конфиденциальностью на платформе

В чате ChatGPT произошел сбой, из-за чего некоторые пользователи могли видеть темы разговоров с ботом других юзеров.

Об этом пишет BBC .

В социальных сетях Reddit и Twitter пользователи делились изображениями истории чатов, которые, по их мнению, не принадлежали им.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сказал, что компания чувствует себя "ужасно" из-за сбоя и заверил, что "значительная" ошибка уже исправлена. Также он добавил, что скоро компания проведет технический анализ для дальнейшего изучения проблемы.

Однако многие пользователи озабочены конфиденциальностью на платформе. Они опасаются, что их личная информация может быть обнародована.

Миллионы людей использовали ChatGPT для написания сообщений, написания песен и даже кодов с момента его запуска. Каждый разговор с чатом сохраняется на панели истории чата пользователя, где его можно просмотреть позже.

В политике конфиденциальности компании указано, что пользовательские данные, такие как подсказки и ответы, могут использоваться для продолжения обучения модели искусственного интеллекта. Но эти данные используются только после того, как удаляют личную информацию.

Как отмечает BBC, эта ошибка произошла только через день после того, как Google представила свой чатбот Bard группе бета-тестеров и журналистов.

Напомним, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT стал доступен в Украине с 18 февраля. Программа не работает только на временно оккупированных Россией территориях.

Чат-бот стал популярен благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы. В частности, в интернет-магазине Amazon Kindle появились электронные книги, в которых ChatGPT указан как автор или соавтор.