У ChatGPT стався збій: користувачі стурбовані конфіденційністю на платформі

У чатботі ChatGPT стався збій, через що деякі користувачі могли бачити теми розмов з ботом інших юзерів.

Про це пише BBC.

У соціальних мережах Reddit і Twitter користувачі ділилися зображеннями історії чатів, які, на їхню думку, не належали їм.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман сказав, що компанія відчуває себе "жахливо" через збій і запевнив, що "значну" помилку вже виправлено. Також він додав, що незабаром компанія проведе технічний аналіз для подальшого вивчення проблеми.

Проте багато користувачів стурбовані конфіденційністю на платформі. Вони побоюються, що їх особиста інформація може бути оприлюднена.

Мільйони людей використовували ChatGPT для написання повідомлень, написання пісень і навіть кодування з моменту його запуску. Кожна розмова з чатботом зберігається на панелі історії чату користувача, де її можна переглянути пізніше.

У політиці конфіденційності компанії зазначено, що дані користувача, такі як підказки та відповіді, можуть використовуватися для продовження навчання моделі штучного інтелекту. Але ці дані використовуються лише після того, як особисту інформацію видаляють.

Як зазначає BBC, ця помилка сталася лише через день після того, як Google представила свій чатбот Bard групі бета-тестерів і журналістів.

Нагадаємо, чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступний в Україні з 18 лютого. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією територіях.

Чатбот став популярним завдяки детальності та ясності відповідей, здатності виконувати різноманітні запити. Зокрема, в інтернет-магазині Amazon Kindle зʼявилися електронні книги, у яких ChatGPT вказаний як автор або співавтор.