США изучают правила для регулирования систем искусственного интеллекта

Во вторник администрация Байдена заявила, что ищет возможности осуществления мер отчетности систем искусственного интеллекта (ИИ), поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.

Программа искусственного интеллекта ChatGPT привлекла внимание законодателей США, поскольку она стала самой быстрорастущей потребительской программой в истории из более чем 100 миллионов активных пользователей ежемесячно, пишет Reuters.

Национальное управление телекоммуникаций и информации, агентство Министерства торговли и информационной политики, хотят знать, существуют ли меры, которые можно принять, чтобы убедиться, что системы ИИ являются законной, эффективной, нравственной, безопасной и заслуживает доверия.

"Ответственные системы искусственного интеллекта могут принести огромную пользу, но только если мы рассмотрим их потенциальные последствия и ущерб. Чтобы эти системы полностью раскрыли свой потенциал, компании и потребители должны иметь возможность им доверять", - сказал администратор NTIA Алан Дэвидсон.

Недавно такая политика уже была введена в Китае. Там потребуют от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать, поскольку в Управлении киберпространства Китая возникают определенные сомнения относительно ботов, представленных крупнейшими технологическими компаниями страны.

Кроме того, одна из американских адвокационных групп просит Федеральную торговую комиссию США (FTC) остановить выпуск новых коммерческих версий системы искусственного интеллекта GPT-4, которая поразила некоторых пользователей, однако обеспокоила других из-за быстрых и подобных человеческих ответов на запросы.