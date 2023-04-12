США вивчають правила для регулювання систем штучного інтелекту

У вівторок адміністрація Байдена заявила, що шукає можливості здійснення заходів звітності систем штучного інтелекту (ШІ), оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

Програма штучного інтелекту ChatGPT привернула увагу законодавців США, оскільки вона стала найшвидше зростаючою споживчою програмою в історії з більш ніж 100 мільйонів активних користувачів щомісяця, пише Reuters.

Національне управління телекомунікацій та інформації, агентство Міністерства торгівлі та інформаційної політики, хочуть знати, чи існують заходи, які можна вжити, щоб впевнитися, що системи ШІ є законною, ефективною, етичною, безпечною та заслуговує довіри.

"Відповідальні системи штучного інтелекту можуть принести величезну користь, але тільки якщо ми розглянемо їхні потенційні наслідки та шкоду.Щоб ці системи повністю розкрили свій потенціал, компанії та споживачі повинні мати можливість їм довіряти", — сказав адміністратор NTIA Алан Девідсон.

Нещодавно таку політику вже запровадили в Китаї. Там вимагатимуть від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати, оскільки в Управлінні кіберпростору Китаю виникають певні сумніви щодо ботів, представлених найбільшими технологічними компаніями країни.

Окрім того, одна з американських адвокаційних груп просить Федеральну торгову комісію США (FTC) зупинити випуск нових комерційних версій системи штучного інтелекту GPT-4, яка вразила деяких користувачів, однак занепокоїла інших через швидкі та подібні до людських відповіді на запити.