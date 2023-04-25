Велика Британія розробить власний ШІ - уряд країни виділить кошти

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і міністр технологій Мішель Донелан оголосили про виділення £ 100 млн початкового фінансування для цільової групи, відповідальної за прискорення можливостей країни в сфері штучного інтелекту. Про це повідомили на сайті британського уряду.

£900 млн в бюджеті заклали на створення нового суперкомп’ютера і спеціального дослідницького ресурсу штучного інтелекту, щоб забезпечити Велику Британію обчислювальною потужністю, необхідною для підтримки інновацій штучного інтелекту нового покоління.

“У таких сферах, як охорона здоров’я, цей тип ШІ має величезний потенціал для прискорення діагностики, відкриття та розробки ліків. В освіті це може змінити повсякденну роботу вчителів, щоб вони змогли зосередитися на чудовому викладанні”, - пояснюють на сайті британського уряду.

Також прогнозується, що ця технологія збільшить світовий ВВП на 7% протягом десяти років, що зробить її впровадження життєво важливою можливістю для зростання економіки Великої Британії. Щоб підтримати довіру компаній і громадськості до цих систем і стимулювати їх впровадження, робоча група працюватиме з галуззю над розробкою безпеки та надійності базових моделей як на науковому, так і на комерційному рівнях.

Очікується, що перші пілотні проекти, спрямовані на державні послуги, будуть запущені протягом наступних шести місяців.

Нагадаємо, у вівторок адміністрація Байдена заявила, що шукає можливості здійснення заходів звітності систем штучного інтелекту (ШІ), оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

Перед тим в Китаї вирішили вимагати від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати.

В Японії розглядають можливість впровадження технології штучного інтелекту в роботу уряду, зокрема чат-бот OpenAI ChatGPT. Умова: розробник має вирішити проблеми з конфіденційністю та кібербезпекою.

Фото: ua.depositphotos.com