Великий ритейл вперше зайшов на ринок постачання харчів для ЗСУ

Компанія Ukrainian transparent company, яка належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, доставлятиме продукти харчування військовослужбовцям у Запорізькій області.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що "Ukrainian transparent company" була створена наприкінці 2023 року співвласниками мережі магазинів VARUS та EVA Русланом Шостаком та Валерієм Кіптиком.

Як пише Forbes, ця компанія перемогла на тендері «Державного оператору тилу» (ДОТ) по постачанню продуктів харчування військовим частинам на Запоріжжі.

Проєкт є пілотним і триватиме два місяці.

«Ми постачаємо солдатам продукцію напряму від вітчизняних виробників без націнок, а всі адміністративні витрати фінансуємо самостійно, не додаючи їх у вартість», – зазначив співвласник UT company Руслан Шостак.

Суму закупівель продуктів харчування у UT Company і ДОТ не розкривають у цілях безпеки.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.

Також раніше повідомлялося, що великі торговельні мережі не прийшли на перші тендери "Державного оператора тилу", оскільки для них є малозрозумілою модель закупівель за каталогом продуктів.