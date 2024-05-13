Ритейл впервые зашел на рынок поставок продовольствия для ВСУ

Компания Ukrainian transparent company, принадлежащая совладельцам сетей Varus и Eva Руслану Шостаку и Валерию Киптику, будет доставлять продукты питания военнослужащим в Запорожской области.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Отмечается, что "Ukrainian transparent company" была создана в конце 2023 совладельцами сети магазинов VARUS и EVA Русланом Шостаком и Валерием Киптиком.

Как пишет Forbes, эта компания победила на тендере "Государственного оператора тыла" (ГОТ) по поставке продуктов питания военным частям в Запорожской области.

Проект пилотный и продлится два месяца.

"Мы поставляем солдатам продукцию напрямую от отечественных производителей без наценок, а все административные расходы финансируем самостоятельно, не добавляя их в стоимость", - отметил совладелец UT company Руслан Шостак.

Сумму закупок продуктов питания у UT Company и ГОТ не раскрывают в целях безопасности.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Также ранее сообщалось, что крупные торговые сети не пришли на первые тендеры "Государственного оператора тыла", поскольку для них малопонятна модель закупок по каталогу продуктов.