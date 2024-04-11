Владелец Eva и Varus поделился, как разрешить ситуацию с дефицитом кадров

Владелец сетей Eva и Varus, президент корпорации Terwin Руслан Шостак, заявил, что с проблемой дефицита кадров в Украине бизнес может справиться путем инвестиций в технологические продукты и автоматизацию процессов.

Об этом он рассказал на саммите Business Wisdom Summit, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу большой проблемы (с дефицитом кадров – ред.). Да, она есть, на нее закрывать глаза нельзя, но по статистике из Украины уехало не так уж много людей. Весь наш бизнес был неэффективен со стороны использования человеческого ресурса, что делало нас неконкурентными с аналогичным бизнесом в Европе и мире. Но для этого есть одно решение - деньги. У нас нет денег на реконструкцию производств и предприятий. Если же у нас будут деньги, программные продукты, новое роботизированное оборудование, то мы сможем этот вопрос решить", - рассказал Шостак.

По его словам, даже, несмотря на незначительный отток клиентов, его бизнес демонстрирует рост: в онлайне в прошлом году рост составил почти 100%, в ритейле - 30%. Кроме того, ведется строительство новых логистических хабов в Киеве, Львове, Днепре.

Шостак отметил, что в то время как в Украине развитие бизнеса тормозится из-за войны и сложной экономической ситуации, мировой бизнес претерпевает изменения и использует новые возможности, в том числе искусственный интеллект.

"Сейчас мы фокусируемся на геополитике, но в следующие 20 лет мы столкнемся с глобальными проблемами экономики, сменой специальностей, профессий. Именно искусственный интеллект сейчас продвигает наиболее мощные изменения", – считает владелец Eva и Varus.

Напомним, 26 октября 2023 года Антимонопольный комитет разрешил создание корпорации "Тервин" из 16 компаний: "Омега" (сеть продуктовых супермаркетов Varus), "Руш" (сеть магазинов товаров по уходу за телом Eva), "Тервин Групп", " Тиксид", "Таврия Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дигамма", "Милтон-Групп", "Салтора Плюс", "Фирма "Ариант", "Новое Строительство 2017", "Альтаир Д", "Апекс" Н", "Аспект Д", "Латтеро", а также благотворительный фонд Шостака.

Суммарные активы корпорации оцениваются в $1,6 млрд. Совокупная выручка компаний в довоенный период достигала $2 млрд, а в 2023 году ожидалась на уровне $1,7 млрд.

Также добавим, что в ноябре 2023 года корпорация Terwin договорилась с правительственным офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest о сопровождении инвестпроекта на общую сумму более 500 миллионов долларов с возможностью расширения до 1 миллиарда долларов. Соответствующий меморандум был подписан 10 ноября и касался строительства четырех логистических комплексов площадью 1 миллион квадратных метров.