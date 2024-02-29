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Бизнес
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Совладелец магазинов EVA получил разрешение АМКУ на контроль над ТРЦ Neo Plaza в Днепре

Совладелец магазинов EVA получил разрешение АМКУ на контроль над ТРЦ Neo Plaza в Днепре
Фото: ТРЦ Neo Plaza

Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Руслану Шостаку установить контроль над компанией, которой принадлежит ТРЦ Neo Plaza в Днепре.

Об этом стало известно из сообщения АМКУ, сообщает Liga.net.

"Дано разрешение на приобретение ООО "ТИКСИД" контроля над ООО "АРКАДА ФИНАНС"", - говорится в сообщении комитета.

Тиксид – одна из компаний Шостака, которые в конце прошлого года объединились в корпорацию Terwin для упрощения управления и ведения операционной деятельности.

"Аркада Финанс" – владелец торгово-развлекательного центра Neo Plaza на улице Марии Кюри, 5 в Днепре (общая площадь – 24 764,4 кв. м). Эта же компания арендует земельный участок площадью 1,2 га под ним у Днепровского городского совета.

ТРЦ Neo Plaza открыли в конце 2019 года в престижном районе Днепра на месте ТРЦ "Материк". При этом девелопером ТРЦ Neo Plaza являлась компания Joint Industrial Park (JIP). Один из якорных арендаторов ТРЦ – супермаркет Varus, совладельцем которого является Шостак.

В общей сложности в бизнесах, объединенных в корпорацию "Тервин", работает 30 тысяч человек. Суммарные активы корпорации оцениваются в $1,6 млрд, совокупная выручка за 2023 год составляет $1,7 млрд.

Автор:
Ольга Колесниченко