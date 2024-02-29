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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Співвласник магазинів EVA отримав дозвіл АМКУ на контроль над ТРЦ Neo Plaza в Дніпрі

Співвласник магазинів EVA отримав дозвіл АМКУ на контроль над ТРЦ Neo Plaza в Дніпрі
Фото: ТРЦ Neo Plaza

Антимонопольний комітет України дозволив бізнесмену Руслану Шостаку встановити контроль над компанією, якій належить ТРЦ Neo Plaza в Дніпрі.

Про це стало відомо з повідомлення АМКУ, передає Liga.net.

"Надано дозвіл на набуття ТОВ "ТІКСІД" контролю над ТОВ "АРКАДА ФІНАНС"", - йдеться у повідомленні комітету.

"Тіксід" – одна з компаній Шостака, які в кінці минулого року об'єдналися в корпорацію Terwin для спрощення керування та ведення операційної діяльності.

"Аркада Фінанс" – власник торговельно-розважального центру Neo Plaza на вулиці Марії Кюрі, 5 у Дніпрі (загальна площа – 24 764,4 кв. м). Ця ж компанія орендує земельну ділянку площею 1,2 га під ним у Дніпровської міської ради.

Додамо, що ТРЦ Neo Plaza відкрили в кінці 2019 року в престижному районі Дніпра на місці ТРЦ "Материк". При цьому девелопером ТРЦ Neo Plaza була компанія Joint Industrial Park (JIP). Один із якірних орендарів ТРЦ – супермаркет Varus, співвласником якого є Шостак.

Загалом у бізнесах, що об’єднані в корпорацію "Тервін", працює 30 тисяч людей. Сумарні активи корпорації оцінюються в $1,6 млрд, сукупна виручка за 2023 рік складає $1,7 млрд.

Автор:
Ольга Колесніченко