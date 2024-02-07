Цьогоріч Eva планує інвестувати 200 млн грн у відкриття 60 магазинів

В 2024 році компанія "РУШ", що управляє мережею магазинів EVA та онлайн-платформою EVA.UA, має намір відкрити приблизно 60 нових торгових точок. Для розвитку цього напрямку передбачено інвестиції в розмірі близько 200 мільйонів гривень. Крім того, заплановано вкласти до 1,3 мільярда гривень у розвиток логістичної інфраструктури компанії.

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Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, з метою збільшення ефективності діяльності, EVA вкладає значні ресурси в розвиток своєї логістичної інфраструктури, зокрема у розширення та оновлення своїх складських приміщень.

У місті Львів, поруч із вже існуючим складом, триває будівництво нового комплексу площею 9 000 квадратних метрів, призначеного для потреб електронної комерції. Також в Броварах та Львові здійснюється розширення площі існуючих складських приміщень шляхом встановлення мезонінних конструкцій.

"У 2023 році після паузи відновлений проєкт побудови логістичного хабу в Одесі. Ведеться закупівля необхідних матеріалів та конструкцій, а також інші підготовчі роботи. Площа першої черги одеського хабу має сягнути 20 тис. кв. м. Будівельні роботи триватимуть у 2025-2026 рр. Попередньо сума інвестицій в логістичну інфраструктуру у 2024 році може скласти до 1,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, у 2023 році компанія розширила свою мережу, відкривши 59 нових магазинів, досягнувши загальної кількості 1061 діючого пункту продажу до 31 грудня. Серед цих магазинів 50 належать до концепції "Жіноча енергія".

Також того року EVA представила на ринок 6 нових власних торгових марок (ВТМ), збільшивши портфель до 58 брендів. Це охоплює понад 5000 товарних позицій у майже всіх категоріях, що пропонуються в магазинах. У 2024 році асортимент продукції ВТМ поповнився такими новинками, як б'юті-гаджети, професійні гель-лаки та аромадифузори.