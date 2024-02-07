В этом году Eva планирует инвестировать 200 млн грн в открытие 60 магазинов

В 2024 году компания "РУШ", управляющая сетью магазинов EVA и онлайн-платформой EVA.UA, намерена открыть около 60 новых торговых точек. Для развития этого направления предусмотрены инвестиции в размере около 200 миллионов гривен. Кроме того, планируется вложить до 1,3 миллиарда гривен в развитие логистической инфраструктуры компании.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, в целях увеличения эффективности деятельности, EVA вкладывает значительные ресурсы в развитие своей логистической инфраструктуры, в частности в расширение и обновление своих складских помещений.

В городе Львов, рядом с существующим складом, продолжается строительство нового комплекса площадью 9 000 квадратных метров, предназначенного для нужд электронной коммерции. Также в Броварах и Львове производится расширение площади существующих складских помещений путем установки мезонинных конструкций.

"В 2023 году после паузы восстановлен проект построения логистического хаба в Одессе. Ведется закупка необходимых материалов и конструкций, а также другие подготовительные работы. Площадь первой очереди одесского хаба должна составить 20 тыс. кв. м. Строительные работы будут продолжаться в 2025-2026 гг. Предварительно сумма инвестиций в логистическую инфраструктуру в 2024 году может составить до 1,3 млрд грн», – говорится в сообщении.

Сообщается, в 2023 году компания расширила свою сеть, открыв 59 новых магазинов, достигнув общего количества 1061 действующего пункта продаж до 31 декабря. Среди этих магазинов 50 относятся к концепции "Женская энергия".

Также в том году EVA представила на рынок 6 новых собственных торговых марок (ВТМ), увеличив портфель до 58 брендов. Это включает более 5000 товарных позиций во многих категориях, предлагаемых в магазинах. В 2024 году ассортимент продукции ВТМ пополнился такими новинками, как бьюти-гаджеты, профессиональные гель-лаки и аромадифузоры.