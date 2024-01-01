Сеть магазинов Eva планирует инвестировать в 2024 году в роботизацию и расширение составов более 1 миллиарда гривен

В 2024 году сеть магазинов товаров по уходу за телом Eva планирует инвестировать в развитие логистики от 1 до 1,3 миллиарда гривен. Как сообщают в пресс-службе сети, это связано с планами значительного расширения ассортимента.

Так, ассортимент Eva насчитывает 120 тысяч наименований продукции, а в новом году планируется расширить его до 180 тысяч. Один из запланированных логистических проектов – автоматическое управление персоналом с помощью data science.

"То есть, система понимает, какие специалисты вышли на работу, какая у них производительность, и подбирает им оптимальные места работы на складе. Планируем внедрять ее на всех наших распределительных центрах", - говорит директор Eva по логистике Сергей Зинченко.

Также планируется расширять и автоматизировать систему хранения товара. По словам представителя компании, речь идет о внедрении систем AGV (Automated Guided Vehicle) и AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems).

"AGV – это система с роботами, которые смогут автоматически передвигать стеллажи. Они будут двигаться к человеку, а не наоборот. Eva хочет приобрести 20 таких роботов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, AS/RS, а именно планируется приобрести систему Mini-load, – это краны, которые автоматически собирают необходимые для выполнения заказа ящики с продукцией и передают их в область обработки заказов.

Кроме того, компания занимается модернизацией склада во Львове. Там начали строить еще одну очередь на 8 тысяч квадратных метров. Также Eva планирует построить в Одессе новый объект на несколько очередей. Площадь первой составит 20 тысяч квадратных метров.

По словам Зинченко, земельный участок был приобретен еще до начала полномасштабного российского вторжения. Сейчас же ритейлер решил разморозить этот проект, а также занимается поиском земельного участка или складов под Киевом недалеко от действующего объекта в Броварах.