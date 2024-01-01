Мережа магазинів Eva планує інвестувати в 2024 році в роботизацію та розширення складів понад 1 мільярд гривень

В 2024 році мережа магазинів товарів для догляду за тілом Eva планує інвестувати у розвиток логістики від 1 до 1,3 мільярда гривень. Як повідомляють у пресслужбі мережі, це пов'язано з планами значного розширення асортименту.

Так, наразі асортимент Eva нараховує 120 тисяч найменувань продукції, а у новому році планується розширити його до 180 тисяч. Один запланованих логістичних проєктів – автоматичне управління персоналом за допомогою data science.

"Тобто система розуміє, які спеціалісти вийшли на роботу, яка у них продуктивність, та підбирає їм найоптимальніші місця роботи на складі. Плануємо впроваджувати її на всіх наших розподільних центрах", – каже директор Eva з логістики Сергій Зінченко.

Також планується розширювати та автоматизувати системи зберігання товару. За словами представника компанії, йдеться про впровадження систем AGV (Automated Guided Vehicle) та AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems).

"AGV – це система з роботами, які зможуть автоматично пересувати стелажі. Вони рухатимуться до людини, а не навпаки. Eva хоче придбати 20 таких роботів", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, AS/RS, а саме планується придбати систему Mini-load, – це крани, які автоматично збирають необхідні для виконання замовлення ящики із продукцією та передають їх до зони обробки замовлень.

Окрім цього, компанія займається модернізацією складу у Львові. Там почали будувати ще одну чергу на 8 тисяч квадратних метрів. Також Eva планує побудувати в Одесі новий об’єкт на декілька черг. Площа першої складе 20 тисяч квадратних метрів.

За словами Зінченка, земельну ділянку було придбано ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Зараз рітейлер вирішив розморозити цей проект, а також займається пошуком земельної ділянки чи складів під Києвом недалеко від діючого об’єкту в Броварах.