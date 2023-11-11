Корпорація співвласника Varus та Eva залучила "інвестняню" для будівництва чотирьох логістичних комплексів

Новостворена корпорація Terwin домовилася з урядовим офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest про супровід інвестпроєкту на загальну суму понад 500 мільйонів доларів з можливістю розширення до 1 мільярда доларів.

Як повідомили UkraineInvest та засновник Terwin Руслан Шостак, відповідний меморандум було підписано 10 листопада і стосується він будівництва чотирьох логістичних комплексів площею 1 мільйон квадратних метрів.

За словами Шостака, цей інвестпроєкт розроблявся, виходячи з власних потреб його компаній та потреб ринку. Він вказав, що, за оцінками експертів, у Київській області не вистачає 500 тисяч квадратних складських приміщень і ще 500 тисяч квадратних метрів по всій Україні.

"З початку війни ситуація значно погіршилася, зокрема, коли вороги знищували склади, щоб створити продовольчу кризу в Україні. Але економічний розвиток та перспективи євроінтеграції передбачають розвинену логістику в Україні. Тож ми розпочали будівництво логістичного хабу, який включає чотири комплекси", - зазначив бізнесмен.

Руслан Шостак та Сергій Цівкач. Фото: Facebook/shostakrs

Йдеться про об'єкти в Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях. Це інноваційний проєкт із відновлюваними джерелами енергії, повним циклом переробки та утилізації відходів, комплексною інфраструктурою. Будівництво першої черги комплексу в Одеській області вже розпочато.

"Готовність держави закріпити умови співпраці з інвесторами як рівноправними партнерами – важливий позитивний маркер для інвестиційної спільноти. Доступ до держпідтримки відкритий для всіх. Головне - сформувати проєкт на визначений обсяг інвестицій. Вдячний Руслану Шостаку та усій команді Terwin Group за співпрацю та розвиток економіки України", – зазначив керівник UkraineInvest Сергій Цівкач.

Робота UkraineInvest, зокрема, полягатиме у наданні інформаційної, консультаційної та організаційної підтримки в процесі підготовки та реалізації проєкту; інформуванні інвестора про особливості ведення інвестиційної діяльності та інвестиційні можливості в Україні.

Крім того, офіс сприятиме ефективній взаємодії та узгодженню дій інвестора та органів влади шляхом підготовки відповідних звернень та запитів, організації необхідних зустрічей з посадовцями; надаватиме підтримку у вирішенні проблемних питань, що можуть виникати в процесі підготовки та реалізації проєкту.

Нагадаємо, що 26 жовтня Антимонопольний комітет надав дозвіл на створення корпорації "Тервін" з 16 компаній: "Омега" (мережа продуктових супермаркетів Varus), "Руш" (мережа магазинів товарів для догляду за тілом Eva), "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаір Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", а також благодійного фонду Шостака.