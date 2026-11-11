У Києві 20% ресторанів та кафе закриються у найближчі три місяці: причини

У найближчі три місяці можливе закриття або заморозка діяльності близько 20% кафе та ресторанів у Києві.

Як пише Dilo, про це повідомила ресторанна консультантка і директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, у Києві зараз близько 3500 ресторанів і кафе та 1200 кав'ярень та пекарень у МАФах, на продажу були виставлені в серпні-жовтні 500+ закладів, зараз вже менше, бо близько 150 з них або продалась, або закрилась.

"Десь 10% існуючих закладів може закритися взимку, ще така сама частка тих, кому вдалося домовитися з орендодавцями про знижені ставки або орендні канікули, повідомляють про заморозку діяльності до весни", – зауважила Насонова.

Вона також прогнозує, що кількість закриттів у ресторанному бізнесі буде залежати від безпекової та економічної ситуації.

Хто у зоні ризику

Насонова підкреслила, що наразі найбільш вразлива група закладів – у торгових центрах, які відчувають зменшення відвідуваності на фоні безпекових факторів та відключень електроенергії, а також зміни самого формату споживання.

"Є проблема і з керуючими компаніями, які не готові корегувати умови договорів. І ми бачимо перші згортання мережевих закладів. Наприклад, "Сушія" закрила свої п'ять ресторанів, які розташовувались у торгівельних центрах, бо не домовились по оренді. При цьому заклади мережі у форматі стріт-ритейлу залишилися", – розповіла експертка.

Також у зоні ризику заклади, які розташовані у МАФах, які Київ продовжує демонтувати, а також маленькі сімейні заклади.

"Зазвичай сімейні заклади на фоні зменшення відвідуваності та збільшення витрат на функціонування (електрика з генераторів, вода тощо) згортають роботу через три-чотири місяці збитків", – уточнила Насонова.

Вона додала, що цієї осені суттєво скоротився сегмент бізнес-ланчів на фоні переводу більшості співробітників на гібридний або дистанційний формат, як наслідок заклади, які були орієнтовані на цю категорію, відчувають значний дефіцит.

Споживачі переходять на кулінарію та їдальні

Натомість недорогі формати, типу їдальні чи кулінарії, навпаки, відчувають збільшення обсягів, в тому числі тому як відповідь на відключення світла, люди беруть готову їжу додому.

"Ще більш-менш непогано почувають себе заклади, які знаходяться в заселених ЖК, там кафе або піцерія з генератором стають пунктом незламності, а середні чеки навіть збільшуються", – розповіла Насонова.

Нагадаємо, за вересень та жовтень 2026 року у Києві закрилися чи призупинили роботу більше 20-ти ресторанів. Власники закладів опинилися перед низкою критичних викликів: стрімке падіння платоспроможного попиту та відвідуваності, витрати на енергообладнання та пальне.