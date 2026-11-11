В Киеве 20% ресторанов и кафе закроются в ближайшие три месяца: причины

В ближайшие три месяца возможно закрытие или заморозка деятельности около 20% кафе и ресторанов в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом сообщила ресторанная консультантка и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в Киеве сейчас около 3500 ресторанов и кафе и 1200 кофеен и пекарен в МАФах, на продаже были выставлены в августе-октябре 500+ заведений, сейчас уже меньше, потому что около 150 из них либо продались, либо закрылись.

"Где-то 10% существующих заведений может закрыться зимой, еще такая же доля тех, кому удалось договориться с арендодателями о пониженных ставках или арендных каникулах, сообщают о заморозке деятельности до весны", - отметила Насонова.

Она также прогнозирует, что количество закрытий в ресторанном бизнесе будет зависеть от ситуации в сфере безопасности и экономической.

Кто в зоне риска

Насонова подчеркнула, что сейчас наиболее уязвимая группа заведений – в торговых центрах, которые испытывают уменьшение посещаемости на фоне факторов безопасности и отключений электроэнергии, а также изменения самого формата потребления.

"Есть проблема и с управляющими компаниями, которые не готовы корректировать условия договоров. И мы видим первые сворачивания сетевых заведений. Например, "Сушия" закрыла свои пять ресторанов, которые размещались в торговых центрах, потому что не договорились по аренде. При этом заведения сети в формате стрит-ритейла остались".

Также в зоне риска заведения, расположенные в МАФах, которые Киев продолжает демонтировать, а также маленькие семейные заведения.

"Обычно семейные заведения на фоне уменьшения посещаемости и увеличения расходов на функционирование (электричество из генераторов, вода и т.д.) сворачивают работу через три-четыре месяца ущерба", – уточнила Насонова.

Она добавила, что этой осенью существенно сократился сегмент бизнес-ланчей на фоне перевода большинства сотрудников на гибридный или дистанционный формат, как следствие заведения, ориентированные на эту категорию, испытывают значительный дефицит.

Потребители переходят на кулинарию и столовую

Вместо этого недорогие форматы, типа столовой или кулинарии, наоборот, испытывают увеличение объемов, в том числе потому как ответ на отключение света, люди берут готовую пищу домой.

"Еще более или менее неплохо чувствуют себя заведения, которые находятся в заселенных ЖК, там кафе или пиццерия с генератором становятся пунктом несокрушимости, а средние чеки даже увеличиваются", – рассказала Насонова.

Напомним, за сентябрь и октябрь 2026 года в Киеве закрылись или приостановили работу более 20 ресторанов. Владельцы заведений оказались перед рядом критических вызовов: стремительное падение платежеспособного спроса и посещаемости, расходы на энергооборудование и топливо.