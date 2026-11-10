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Ресторанний бізнес пропонує знизити ПДВ до 7%: як це збільшить надходження до бюджету

ресторан
Виторг ресторанів в Україні падає / Freepik

Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) пропонує знизити ПДВ для ресторанів і кейтерингу до 7%, а також змінити систему оподаткування у межах комплексної реформи "Дія City HoReCa". За попередніми розрахунками, це може збільшити річні надходження до бюджету з 8,9 млрд грн до 13,5 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Що ще пропонує ресторанний бізнес

Запропонована концепція також передбачає відхід від другої групи єдиного податку та перехід на третю систему із ставкою 4% або 6% від обороту залежно від сплати ПДВ, а також дозвіл отримувати ліцензію на алкоголь на спрощеній системі.

"Це дасть можливість тоді бути всім на одному чеку, бути всім білими, показувати реальні обороти, і тоді держава стане партнером ресторанів", — пояснив голова асоціації Тарас Ковальчук під час пресконференції представників НРАУ.

За оцінкою асоціації, запропонована модель може збільшити надходження до бюджету на 4,6 млрд грн на рік за умови, що оборот і кількість працівників залишаться незмінними.

Що ускладнює роботу ресторанів

Окрім податкового навантаження, роботу ресторанів ускладнюють повітряні тривоги, обстріли, перекриття вулиць і перебої з електропостачанням. За словами представників ресторанного бізнесу, у вересні виторг окремих київських закладів через ці обставини скоротився в десятки разів. Водночас електроенергія від генераторів може коштувати до 63,8 грн за кВт·год.

Також бізнес стикається з нестачею працівників і труднощами з бронюванням персоналу. Ще одна проблема — облаштування укриттів: за даними асоціації, 95% ресторанів орендують приміщення і не можуть самостійно виконати такі роботи.

Нагадаємо, ресторани у великих містах зіткнулися з відчутним відтоком клієнтів цієї осені: найбільше падіння зафіксували в Києві, де заклади недорахувалися 20% відвідувачів, а також у Львові  ( -17%) та Дніпрі (-14%). 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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